Хабаровские воспитанники центра Петрынина: «Прям как настоящие братья»

Открытиями яркого и интересного мира делятся воспитанники Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи после ключевого дела «Самая прекрасная сказка», посвященного 215-летию со дня рождения великого сказочника Г.Х. Андерсена

«Открыл для себя яркий и интересный мир»

- У нас в Центре прошло ключевое дело по сказкам Андерсена. Я не читал раньше сказки Андерсена, а после выступления открыл для себя яркий и интересный мир.

- Открыл в себе ещё больше таланта, а в товарищах - собранность, умение выйти из ситуации. Во взрослых открыл, что они рады тому, что мы им в чем-то помогаем – не только учителя делают, но и мы тоже. И очень понравились шестиклассники, ведь они учатся всего полгода, ещё не адаптировались, но всё выучили и ни разу не растерялись. Я открыл в себе, что я стал спокоен и открыт. Все сказки были душевными, но наша сказка оказалась настолько впечатляющей, что даже никто не разговаривал и чувствовал себя как в театре.

- Влад хорошо сыграл роль короля, Максим, Лёша и Артём были очень красивые братья-лебеди, и, оказывается, они могут быть такими добрыми, прям как настоящие братья, на сцене я почувствовала именно это. Евгения Витальевна помогала мне гладить платье, искала с Оксаной Валерьевной нам костюмы, Оксана Валерьевна подарила мне ободок. Я очень их люблю. Когда мы выступали, они нам помогали и подсказывали.

- Взрослые помогали делать сценарий и подбирать музыку и декорации, и мы их любим. Они очень хотели, чтобы мы выступили хорошо. Гадкий утенок мне понравился тем, что не надо отчаиваться, не надо слушать других, когда говорят плохо, и надо верить в себя.

- После ключевых дел у детей и взрослых остаются незабываемые впечатления. Мы научились находить общий язык, становимся группой между собой и на людях, начали дружить и помогать друг другу. Я верю, что мы будем лучшей группой у нашего мастера.

- Показали отлично, как Герда спасла Кая из плена Снежной королевы и как зацвели их белая и красная розы. Никита там хорошо отжигал, слова хорошо проговорил, заднее сальто хорошо крутанул. Все лучшие! Идеальная подготовка, сценка, музыка, костюмы!

«Каждый открывает в себе новые способности и таланты»

- Мне понравилось наше выступление и как мы к нему готовились, долго репетировали без мастера и воспитателя. Но мы справились.

- У нас в школе в конце каждой четверти проводят ключевое дело. Лучше всего наблюдать за подготовкой и репетициями. Это очень весело. Ключевые дела у нас в школе проходят на ура. Каждый открывает в себе новые способности и таланты. Я нашел в себе, что нужно серьезно относиться к своей роли. И большое спасибо Элеоноре Кирисовне за то, что она нам помогла делать оформление. Элеонора Кирисовна - золотой человек! Я нашел в друзьях, что они могут относиться ответственно и серьезно. Я бы хотел дальше выступать с моими друзьями.

- Я играла роль принцессы на горошине. Мне все больше и больше нравится быть на сцене. Посмотрев другие выступления, я увидела, как много талантливых и творческих детей в нашем Центре.

- Открыл в себе, что могу удивить всех своим талантом. Увидел в своих одноклассниках, что у них всё может получаться, если они постараются, это было удивительно.

- В этом ключевом я играл много ролей, мне было трудно, но мог подменить всех, если это понадобилось бы. У меня всё получилось. Увидел, что мои одноклассники радуются успеху. Я открыл в себе смелость и мужество, хотя мне было чуть-чуть страшновато.

- Я понял, что мой класс может перебороть себя. Я сам переборол себя и выступил, узнал, что могу перевоплощаться и играть несколько ролей. Одноклассники могут себя сдержать, если что – помогут.

- Мне понравилось выступление слесарей. Они показали сказку «Соловей» о соловье и императоре. Выступление деревообработки о Снежной королеве показало нам, как сильно брат и сестра любят друг друга. Сказка закончилась победой над злом и спасением брата.

- 7 «А» показал сказку «Свинопас», как принц искал себе принцессу. Оформлено было очень красиво. Классное выступление, музыкальное, красочное, необычное. Мне понравился момент, когда принц притворился пастухом и пошел к королю работать ради своей любви. Они вжились в роль и сыграли с душой. А прикольно выглядело, когда их закрывали зонтом, для того чтобы принцесса поцеловала пастуха за дорогие и волшебные вещи. Я их оцениваю на 8 тысяч звезд! Больше всего понравились сцены с поцелуями и где были свиньи.

«Ключевое дело помогает в жизни, сказки учат нас добру и дружбе»

- В ключевом деле открыл для себя, что могу проявить себя во всей красе. Я стал открытым человеком. Перестал бояться сцены и народа. Сыграл роль садовника Ларсена. Получилось. Г.Х. Андерсен - прекрасный писатель. По-моему, ключевое дело помогает в жизни. Потому что сказки учат нас добру и дружбе. И мои друзья помогли мне хорошо выступить, меня поддерживали, чтоб я не волновался. Взрослые очень помогают классу. Раскрыли талант и творчество.

- Моя роль - принцесса в сказке «Садовник и господа». Она хорошо знала ботанику и разбиралась в растениях, умная и добрая. Сказки учат добру и знаниям. Я открыла талант и дружбу и познакомилась с разными героями Андерсена. Сказки интересные, со смыслом. Класс больше сдружился и стал хорошо работать в команде. Много было юмора и споров, друзья перестали бояться сцены и стали помогать друг другу. Взрослые нас терпят, они трудолюбивые. Нас учат поведению и хорошим ролям.

- Много узнаешь про автора сказок и саму суть сказки. Вот ты сидишь в кресле в любом ряду и смотришь выступление как в настоящем театре. У всех были очень интересные выступления, но больше всего мне понравились ребята из автодела. Мы и посмеялись, особенно когда они играли на лошадях. Это было очень весело, когда Артем приехал во дворец на осле к принцессе. Артем справился с ролью Ганса-дурака. Артем молодец, поменялся, раньше выступал не так, как сейчас.

- В себе я открыл талант актёра. С каждым годом я выступаю всё ярче и лучше. Декорации были все очень хороши, выполнены вручную, красиво переливались цвета. И костюмы были классные, очень привлекательны и необычны. Работа была большой.

- Токари играли сказку «Оловянный солдатик». Они танцевали, это было очень красиво. 7 «Б» показал сказку «Сундук-самолёт», как сундук раздавал богатства. Было интересно про султана, уматно и эффектно: шторки открылись - и султан там сидит. Столяры показали сказку «Снежная королева». Понравилась песня, они танцевали и руками показывали движения. Было очень клёво, они все отлично сделали, даже слов нету.

- В «Оловянном солдатике» я исполнял танец гренадёра. Мы с ребятами долго репетировали этот танец. Маршировали и ходили строем. Выступление мне открыло глаза на многое. Главное, я захотел стать военным!

«Захотелось взять книгу сказок и прочитать»

- У меня первый раз была отрицательная роль. Играл злого и коварного тролля в «Оловянном солдатике». Я понял, что положительного героя играть легче, что если дружить с ребятами, то можно добиться многого. После выступления мне захотелось взять книгу сказок и прочитать.

- Больше всего запомнился танец оловянного солдатика и балерины, а солдаты маршировали все как один. А когда выступали мы, то мне понравился вот этот адреналин. И вообще, выступать – это круто. Открыл, что когда выступает какой-либо класс, их надо уважать: они вжились в роль и трудились.

- Что я открыл в себе? Начал хорошо выступать, и мне очень нравится это делать. Открыл в себе слаженную работу в команде. Мы очень ответственно отнеслись к реквизитам: делали ширмы с Сергеем Захаровичем, доставали материал, пилили доски, затем обрабатывали наждачкой, рубанком, все клеили и скрепляли степлером. Еще мы вешали на ширмы декорации: домик, снеговика, сани. Подготавливали целых два дня сцену! Я был рад, что меня взяли на выступление. Педагоги очень сильно помогали, они старались, чтобы мы выступили очень хорошо, поэтому мы выступили офигенно, с энтузиазмом. Я делал сам себе маску ворона с 17:58 до 02:12 из-за того, что клей долго сохнет. Мы сделали все, что могли, для лучшего выступления.

- Заметил, что Влад всегда ходит расстроенный, но когда репетиция, Влад в настроении. Мы можем коллективно работать: собрались и сделали это долгими, упорными усилиями. Взрослые очень рады, как мы выступили. Открыл, что могу слушать взрослых. Взрослые помогали нам с любовью.

- Ключевое дело было как всегда на высоте. Я был просто в таком шоке от того, как мы можем вместе придумывать сценарии и играть роли. Открыл в товарищах то, что в нашем классе любой выручит тебя. Открыл во взрослых, что у нас самый лучший воспитатель.

- Взрослые могут не только заставлять что-то делать, но и увлекать интересным делом. И мы это увидели с ребятами и оценили, и в благодарность выступили идеально. Все могут выступать как настоящие актеры в театре и играть в главных ролях, не стесняясь и почти без нервов.

- 7 «В» играл сказку «Огниво», это моя самая любимая сказка. Выступление очень классное, реалистичное. Декорации просто класс, у них было интересно, не скучно. Играли они хорошо! Больше всех мне понравилось выступление Кристины и Влада. Но еще больше мне понравились собаки. Они просто великолепно выступили. Мне понравился их спектакль, после выступления хотелось плакать.

- Мне было интересно смотреть выступления и выступать самой. Жду с нетерпением новое ключевое дело.

Открытиями делились: Павел Железчиков, Данил Деринский, Леша Беляков, Диана Горелова, Слава Шавыров, Артем Суворов, Влад Баранов, Ваня Матвеенко, Егор Жулин, Дима Винокуров, Мария Матвеенко, Денис Лисицын, Коля Калинычев, Евгений Извозчиков, Тимур Дурницын, Сергей Карчевский, Миша Шматко, Кристина Носова, Рома Байнетов, Дима Никифоров, Никита Шимко, Толя Подмарьков, Влад Саенко, Денис Сасюк, Данил Ефимов, Никита Болдырев, Женя Пономоренко, Никита Черепанов, Даниель Пемов, Алекс Буркаев, Даша Дианова, Никита Сизых, Алексей Маринин, Рустам Суханов, Евгений Володькин, Виталий Лазарев, Илья Рубцов, Борис Кувшинов, Кирилл Фурманов, Максим Нечай, Роман Ковергин, Дима Ларионов, Толя Власюк, Юля Опарей, Костя Сергеев, Макар Подмарьков, Иван Фролов, Игорь Сапрыкин, Данил Власенко, Кристина Межевова, Павел Пономарев, Влад Болдырев, Руслан Суханов, Руслан Ольховский, Данил Плохотнюк, Степан Шимкив, Денис Кондратенко, Данил Товпик, Татьяна Кузьменко, Александра Щербакова, Анастасия Фирстова, Мария Ушакова, Влад Толмачёв, Илья Киселев, Вика Аймалова, Марина Краснова, Виталий Носов, Дима Ваулин, Максим Мулявчик, Егор Жулин, Данил Дарманчев