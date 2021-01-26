Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал седьмую крупную победу в нынешнем сезоне

Первые матчи регулярного чемпионата в новом году «СКА-Нефтяник» проводил на выезде. В период с 11 по 20 января армейцы успели побывать в Димитровграде, свои домашние матчи была вынуждена проводить ульяновская «Волга», в Казани, в Мурманске и, наконец, в подмосковном Красногорске встретились с московским «Динамо».

Надо сказать, что во время этого турне подопечным Ильяса Хандаева предстояло биться не только с соперниками, но и с... непогодой. Тем не менее наши хоккеисты набрали 9 очков из 12 (проиграли хабаровчане только москвичам) и только вернулись в родные пенаты, как их уже поджидал первый матч домашней серии против новосибирского «Сибсельмаша». Как говорится, с корабля - и сразу на бал.

Понятно, что на игру против сибиряков хозяева вышли не в лучшей форме: природу ведь не обманешь. И, может быть, даже хорошо, что в гости к нам пожаловал «Сибсельмаш», а не более серьезный соперник. Сибиряки в предыдущих 17 матчах с горем пополам набрали лишь 9 очков, обыграв таких же неудачников, как они сами, и не представляли для чемпиона России угрозы.

Правда, как показала встреча, «Сибсельмаш» попытался оказать хабаровчанам сопротивление. Шутка ли, на перерыв команды ушли всего лишь при счете 4:3 в пользу армейцев. Но со временем всё встало на свои места, о чем свидетельствует итоговый результат 11:6.

Что ж, 17 мячей за матч - очень даже не плохо. Такие «триллеры», как правило, нравятся болельщикам. Подопечные Ильяса Хандаева словно намекали сопернику: вы, мол, нам забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим.

Вообще, надо сказать, что «СКА-Нефтяник» и «Сибсельмаш» давно приучили хабаровских болельщиков к граду мячей в очных поединках. Как правило, имея подавляющее преимущество, армейцы дают забивать и гостям. Как следствие, в девяти последних матчах, сыгранных в Хабаровске, соперники только однажды забили менее десяти мячей. Остальные же восемь игр неизменно завершались разгромом новосибирцев с двузначным результатом.

Хотя в отчетном матче вплоть до середины второго тайма особых предпосылок к очередному разгрому не было. Хозяева, которые прибыли в Хабаровск только накануне, долгое время находились, что называется, в ступоре, допуская чрезмерное количество ошибок. Причем, как в атаке, так и в обороне.

Новосибирцы, действовавшие на редкость активно и агрессивно, не замедлили воспользоваться этим обстоятельством. Уверенно отвечая ударом на удар, они дважды восстанавливали статус-кво при счете 0:1 и 1:3. И только точный удар Артема Бондаренко (он, к слову, в дебюте матча оформил свой 700-й мяч в чемпионатах страны) на исходе первого тайма позволил армейцам уйти на перерыв, имея минимальное преимущество.

Оказывать сопротивление хозяевам новосибирцы продолжили и во втором тайме. Впрочем, тень интриги сохранялась уже недолго. Хабаровчане постепенно набрали необходимые обороты, и начиная с 55-й минуты мячи стали влетать в ворота "Сибсельмаша" с необходимой регулярностью.

Более мастеровитые хозяева буквально разрывали оборонительные порядки гостей, ставя в тупик защитников "Сибсельмаша" своими стремительными перемещениями и изысканной распасовкой. Последним ничего не оставалось, как оставлять своего вратаря Даниила Рибку на растерзание форвардам "СКА-Нефтяника".

В итоге Артем Бондаренко и Юрий Шардаков оформили по хет-трику, дубль на счету Павла Рязанцева и Туомаса Мяяття. А еще один мяч на счету нашего капитана Василия Грановского.

Записав на свой счет седьмую крупную победу в нынешнем сезоне, «СКА-Нефтяник» с 42 очками продолжает занимать третье место. А домашняя серия между тем продолжается. На очереди «Уральский трубник», «Кузбасс», «Енисей», «Водник» и «Старт». К слову, это крайняя домашняя серия армейцев в регулярном чемпионате. Потом будет выезд. И здравствуй, плей-офф!