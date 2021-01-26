АО «ЦИТ» предлагает в Хабаровске 96 помещений

По состоянию на 11 января 2021 года АО «ЦИТ» предлагает следующие свободные нежилые помещения.

Адрес помещения

(контактный телефон специалиста) Место Тип Площадь, кв.м.

ул.К.Маркса,90 (42-16-57) 2 этаж встроен. 95,5

ул.К.Маркса,78 (42-16-57) 1 этаж встроен. 102,1

ул. К.Маркса,39 (42-16-57 ) подвал встроен. 108,4

ул. К.Маркса,57 (42-16-57) подвал встроен. 346,0

Амурский б-р,18 (42-16-57) подв.,1 эт. встроен. 115,8

Амурский,б-р,18 (42-16-57) цоколь встроен. 57,4

Амурский б-р,48 (42-16-57) подвал встроен. 209,6

Амурский б-р,40 (42-16-57) цоколь встроен. 45,8

ул. Красина,5а (42-16-57) цоколь встроен. 42,3

ул.П.Комарова,5 (42-16-57) подвал встроен. 394,7

ул.П.Комарова,5 (42-16-57) 1 этаж встроен. 379,6

ул. Нагишкина,2 (42-16-57) 1 этаж встроен. 316,7

ул.Нагишкина,7 (42-16-57) подвал встроен. 90,4

ул.Панькова,20 (42-16-57) цоколь встроен. 152,7

ул.Волочаевская,160 (42-19-94 подвал встроен. 54,0

ул. Волочаевская,176 (42-16-57) 1 этаж встроен. 42,4

ул.Ким Ю Чена,22 (42-16-57) подвал встроен. 110,4

ул.Ленинградская,31 (42-16-57) подвал встроен. 67,1

ул.Истомина,34 (42-19-94) подвал встроен. 70,2

ул.Истомина,44 (42-19-94) подвал встроен. 142,7

ул.Гайдара,6 (42-16-57) 1 этаж встроен. 59,6

ул.Гамарника,80 (42-19-94) цоколь встроен. 47,1

ул.Гамарника,80 (42-19-94) цоколь встроен. 41,9

ул.М.Амурского,15 (42-19-94) цоколь встроен. 38,3

ул.М.Амурского,29 (42-19-94) подвал встроен. 138,1

ул.Дзержинского,45а (42-19-94) подвал встроен. 86,2

ул. Дзержинского,62 (42-19-94) подвал встроен. 89,0

ул.Калинина,98 (42-19-94) цоколь встроен. 173,6

ул.Калинина,5 (42-19-94) подвал встроен. 147,3

ул.Шеронова,68 (42-19-94) цоколь встроен. 225,0

Уссурийский б-р,15 (42-19-94) подвал встроен. 195,5

ул.Фрунзе,58 (42-19-94) цоколь встроен. 327,6

ул. Ленина,35 (42-19-94) подвал встроен. 86,9

ул.Ленина,21 (42-19-94) подвал встроен. 177,7

ул.Ленина,8 (42-19-94) подвал встроен. 229,0

К И Р О В С К И Й Р А Й О Н

Амурский б-р,7 (42-16-57) подвал встроен. 318,1

Амурский б-р, 21 (42-16-57) 1 этаж встроен. 169,2

Амурский б-р, 49 (42-16-57) 1 этаж встроен. 73,0

Амурский б-р, 49 (42-16-57) подвал встроен. 69,6

ул.Фрунзе,101 (42-16-57) подвал встроен. 31,5

ул.Забайкальская,24 (42-19-94) 1 этаж встроен. 241,8

ул.Фрунзе,117 (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,6

ул.Фрунзе,119 (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,8

ул.Льва Толстого,53 (42-09-02) цоколь встроен. 122,3

ул.Марсовая,16 (42-09-02) 2 этаж встроен. 449,7

ул.Герасимова,29 (42-09-02) подвал встроен. 350,5

ул.Волочаевская,186 (42-09-02) подв.1,2 эт. встроен. 944,0

ул.Джамбула,12 (42-09-02) подвал встроен. 281,1

ул.Джамбула,4 (42-09-02) подвал встроен. 113,4

ул. Шелеста, 75 (42-16-57) цоколь встроен. 61,0

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й Р А Й О Н

ул.Ленинградская,56а (42-09-02) подвал встроен. 37,4

ул.Хабаровская,25 (42-09-02) подвал встроен. 62,4

ул.Ленинградская,52 (42-09-02) 1 этаж встроен. 236,6

ул.Ленинградская,52 (42-09-02) 1 этаж встроен. 81,1

пер.Дежнева,15 (42-09-02) подвал встроен. 206,4

Матвеевское шоссе,6 (42-16-59) 1 этаж встроен. 300,0

ул.Мирная,7 (42-16-59) 2 этаж встроен. 135,5

Амурский б-р,56а (42-16-57) подв.,2 эт. встроен. 328,4

пер.Гаражный,8 (42-16-57) 3 этаж здание 766,0

пер.Гаражный,8 (42-16-57) 2 этаж здание 279,2

ул.Шелеста,112 (42-16-57) 1 этаж встроен. 39,5

ул.Станционная,5 (42-16-57) цоколь встроен. 108,0

ул.Станционная,8 (42-16-57) 1 этаж встроен. 56,9

И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н

ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 50,6

ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 43,9

ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 18,2

ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 32,1

ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 23,8

ул.Волочаевская,83 (42-19-94) цоколь встроен. 360,8

ул.Герцена,10 (42-16-59) 1 этаж встроен. 27,7

ул.Слободская,16 (42-19-94) 1 этаж встроен. 137,2

ул. Индустриальная,7 (42-16-57) 1 этаж встроен. 449,0

ул.Краснореченская,65 (42-16-57) подвал встроен. 343,6

ул.Краснореченская,65 (42-16-57) подвал встроен. 78,1

ул.Краснореченская,93а (42-16-57) 1 этаж встроен. 242,4

ул. Ладожская,21 (42-19-94) 1 этаж встроен. 107,6

ул.Белорусская,6 (42-16-57) подв.,3 эт. встроен. 481,9

ул.Краснореченская,106 (42-09-02) 1 этаж встроен. 58,3

ул.Краснореченская,199 (42-09-02) 1 этаж встроен. 41,1

ул. Краснореченская,201а (42-16-57) 1 этаж встроен. 31,1

ул.Юности,2 (42-09-02) подвал встроен. 180,5

ул.Королева,8 (42-09-02) подвал встроен. 311,2

ул. Королева,8 (42-09-02) подвал встроен. 209,1

ул.Ворошилова,39 (42-16-59) 1 этаж встроен. 106,9

ул.Черняховского,3 (42-16-59) цоколь встроен. 89,9

ул.Черняховского,9 (42-16-59) цоколь встроен. 114,8

ул.Рокоссовского,14 (42-16-59) 1 этаж встроен. 289,5

ул.Ворошилова,10 (42-16-59) подвал встроен. 121,6

ул.Краснореченская,14 (42-16-59) 1 этаж встроен. 70,6

ул.Краснореченская,12 (42-16-59) 1 этаж встроен. 93,8

ул. Калараша,15 (42-09-02) 1 этаж встроен. 54,6

ул.Краснореченская,199 (42-09-02) 1 этаж встроен. 63,3

К Р А С Н О Ф Л О Т С К И Й Р А Й О Н

ул.пр.Даниловского, 16а (42-09-02) 2 этаж здание 553,8

ул.Стрельникова,18а (42-09-02) 1,2 этаж здание 636,5

ул.Трехгорная,64 (42-09-02) 2 этаж здание 87,6

ул.Руднева,71 (42-16-59) 1 этаж встроен. 250,0