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АО «ЦИТ» предлагает в Хабаровске 96 помещений
По состоянию на 11 января 2021 года АО «ЦИТ» предлагает следующие свободные нежилые помещения.
Адрес помещения
(контактный телефон специалиста) Место Тип Площадь, кв.м.
ул.К.Маркса,90 (42-16-57) 2 этаж встроен. 95,5
ул.К.Маркса,78 (42-16-57) 1 этаж встроен. 102,1
ул. К.Маркса,39 (42-16-57 ) подвал встроен. 108,4
ул. К.Маркса,57 (42-16-57) подвал встроен. 346,0
Амурский б-р,18 (42-16-57) подв.,1 эт. встроен. 115,8
Амурский,б-р,18 (42-16-57) цоколь встроен. 57,4
Амурский б-р,48 (42-16-57) подвал встроен. 209,6
Амурский б-р,40 (42-16-57) цоколь встроен. 45,8
ул. Красина,5а (42-16-57) цоколь встроен. 42,3
ул.П.Комарова,5 (42-16-57) подвал встроен. 394,7
ул.П.Комарова,5 (42-16-57) 1 этаж встроен. 379,6
ул. Нагишкина,2 (42-16-57) 1 этаж встроен. 316,7
ул.Нагишкина,7 (42-16-57) подвал встроен. 90,4
ул.Панькова,20 (42-16-57) цоколь встроен. 152,7
ул.Волочаевская,160 (42-19-94 подвал встроен. 54,0
ул. Волочаевская,176 (42-16-57) 1 этаж встроен. 42,4
ул.Ким Ю Чена,22 (42-16-57) подвал встроен. 110,4
ул.Ленинградская,31 (42-16-57) подвал встроен. 67,1
ул.Истомина,34 (42-19-94) подвал встроен. 70,2
ул.Истомина,44 (42-19-94) подвал встроен. 142,7
ул.Гайдара,6 (42-16-57) 1 этаж встроен. 59,6
ул.Гамарника,80 (42-19-94) цоколь встроен. 47,1
ул.Гамарника,80 (42-19-94) цоколь встроен. 41,9
ул.М.Амурского,15 (42-19-94) цоколь встроен. 38,3
ул.М.Амурского,29 (42-19-94) подвал встроен. 138,1
ул.Дзержинского,45а (42-19-94) подвал встроен. 86,2
ул. Дзержинского,62 (42-19-94) подвал встроен. 89,0
ул.Калинина,98 (42-19-94) цоколь встроен. 173,6
ул.Калинина,5 (42-19-94) подвал встроен. 147,3
ул.Шеронова,68 (42-19-94) цоколь встроен. 225,0
Уссурийский б-р,15 (42-19-94) подвал встроен. 195,5
ул.Фрунзе,58 (42-19-94) цоколь встроен. 327,6
ул. Ленина,35 (42-19-94) подвал встроен. 86,9
ул.Ленина,21 (42-19-94) подвал встроен. 177,7
ул.Ленина,8 (42-19-94) подвал встроен. 229,0
К И Р О В С К И Й Р А Й О Н
Амурский б-р,7 (42-16-57) подвал встроен. 318,1
Амурский б-р, 21 (42-16-57) 1 этаж встроен. 169,2
Амурский б-р, 49 (42-16-57) 1 этаж встроен. 73,0
Амурский б-р, 49 (42-16-57) подвал встроен. 69,6
ул.Фрунзе,101 (42-16-57) подвал встроен. 31,5
ул.Забайкальская,24 (42-19-94) 1 этаж встроен. 241,8
ул.Фрунзе,117 (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,6
ул.Фрунзе,119 (42-19-94) 1 этаж встроен. 41,8
ул.Льва Толстого,53 (42-09-02) цоколь встроен. 122,3
ул.Марсовая,16 (42-09-02) 2 этаж встроен. 449,7
ул.Герасимова,29 (42-09-02) подвал встроен. 350,5
ул.Волочаевская,186 (42-09-02) подв.1,2 эт. встроен. 944,0
ул.Джамбула,12 (42-09-02) подвал встроен. 281,1
ул.Джамбула,4 (42-09-02) подвал встроен. 113,4
ул. Шелеста, 75 (42-16-57) цоколь встроен. 61,0
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й Р А Й О Н
ул.Ленинградская,56а (42-09-02) подвал встроен. 37,4
ул.Хабаровская,25 (42-09-02) подвал встроен. 62,4
ул.Ленинградская,52 (42-09-02) 1 этаж встроен. 236,6
ул.Ленинградская,52 (42-09-02) 1 этаж встроен. 81,1
пер.Дежнева,15 (42-09-02) подвал встроен. 206,4
Матвеевское шоссе,6 (42-16-59) 1 этаж встроен. 300,0
ул.Мирная,7 (42-16-59) 2 этаж встроен. 135,5
Амурский б-р,56а (42-16-57) подв.,2 эт. встроен. 328,4
пер.Гаражный,8 (42-16-57) 3 этаж здание 766,0
пер.Гаражный,8 (42-16-57) 2 этаж здание 279,2
ул.Шелеста,112 (42-16-57) 1 этаж встроен. 39,5
ул.Станционная,5 (42-16-57) цоколь встроен. 108,0
ул.Станционная,8 (42-16-57) 1 этаж встроен. 56,9
И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н
ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 50,6
ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 43,9
ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 18,2
ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 32,1
ул.Шеронова,6 (42-19-94) подвал встроен. 23,8
ул.Волочаевская,83 (42-19-94) цоколь встроен. 360,8
ул.Герцена,10 (42-16-59) 1 этаж встроен. 27,7
ул.Слободская,16 (42-19-94) 1 этаж встроен. 137,2
ул. Индустриальная,7 (42-16-57) 1 этаж встроен. 449,0
ул.Краснореченская,65 (42-16-57) подвал встроен. 343,6
ул.Краснореченская,65 (42-16-57) подвал встроен. 78,1
ул.Краснореченская,93а (42-16-57) 1 этаж встроен. 242,4
ул. Ладожская,21 (42-19-94) 1 этаж встроен. 107,6
ул.Белорусская,6 (42-16-57) подв.,3 эт. встроен. 481,9
ул.Краснореченская,106 (42-09-02) 1 этаж встроен. 58,3
ул.Краснореченская,199 (42-09-02) 1 этаж встроен. 41,1
ул. Краснореченская,201а (42-16-57) 1 этаж встроен. 31,1
ул.Юности,2 (42-09-02) подвал встроен. 180,5
ул.Королева,8 (42-09-02) подвал встроен. 311,2
ул. Королева,8 (42-09-02) подвал встроен. 209,1
ул.Ворошилова,39 (42-16-59) 1 этаж встроен. 106,9
ул.Черняховского,3 (42-16-59) цоколь встроен. 89,9
ул.Черняховского,9 (42-16-59) цоколь встроен. 114,8
ул.Рокоссовского,14 (42-16-59) 1 этаж встроен. 289,5
ул.Ворошилова,10 (42-16-59) подвал встроен. 121,6
ул.Краснореченская,14 (42-16-59) 1 этаж встроен. 70,6
ул.Краснореченская,12 (42-16-59) 1 этаж встроен. 93,8
ул. Калараша,15 (42-09-02) 1 этаж встроен. 54,6
ул.Краснореченская,199 (42-09-02) 1 этаж встроен. 63,3
К Р А С Н О Ф Л О Т С К И Й Р А Й О Н
ул.пр.Даниловского, 16а (42-09-02) 2 этаж здание 553,8
ул.Стрельникова,18а (42-09-02) 1,2 этаж здание 636,5
ул.Трехгорная,64 (42-09-02) 2 этаж здание 87,6
ул.Руднева,71 (42-16-59) 1 этаж встроен. 250,0