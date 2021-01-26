X-files: Подсказки из будущего

Иногда судьба дает нам шанс узнать грядущее. Но провидение не любит прямых ответов

Намеки, недосказанности и «туман» - это сколько угодно. Много чего приходится учиться понимать, чтобы растолковать знаки свыше.

Ночь на 19 января (Крещенский сочельник) считается оптимальным временем, когда мы можем заглянуть в будущее. Особенно это получается у женщин. Поэтому гадают, в основном, представительницы прекрасного пола. Существуют простые способы ворожбы с вещами, которые или есть в каждом доме, или которые легко найти.

Самый простой вид гадания: в ночь на сочельник, в 12 часов, девушка выходила на улицу и шла до тех пор, пока не встречала мужчину. Она спрашивали его имя – считается, что точно также будут звать ее будущего мужа.

Еще один способ. Также в ночь нужно было взять лист бумаги и тщательно его помять. После этого его надо положить на блюдце, поджечь и приглядеться к тени, которую отбрасывал огонь. Если силуэт складывался в некую фигуру, то она и становилась символом судьбы в новом году.

И, пожалуй, самый известный вариант. Девушка брала восковую свечу и блюдце с водой. Важный момент – свеча должна быть не парафиновая, а именно восковая (если взять ее в церкви, она должна быть неосвященной). В полночь свеча зажигалась. Пока горело пламя, следовало думать о том, что хочется знать в будущем. Затем растопившийся воск нужно было вылить в блюдце до тех пор, пока не сформируется фигура.

Фигуры могут быть разные. Сердце означает любовь, звезда – успех в карьере, рыба – беременность, хищник – враг, цветок – встреча, птица – послание, веер – трудности, колокол – известия, много мелких капель – к деньгам. Если гадание на суженого, силуэт мог намекнуть на профессию или род деятельности будущего мужа.

При гаданиях дома необходимо было соблюсти ряд требований. Следовало распустить волосы, снять все заколки, резинки и ювелирные украшения, выключить свет, во время ворожбы нужно вывести из комнаты всех домашних животных.

Три раза Игорь

А вот эта история относится к тем редким случаям, когда провидение проявляет благосклонность – не «юлит» и достаточно прямо отвечает на заданные ему вопросы. Одна моя знакомая много лет назад решила погадать на имя будущего мужа. Она нарезала из бумаги множество полосок. И на каждой написала разные имена (а точнее – все, которые только могла припомнить, включая самые экзотические). Бумажки она перемешала и положила под подушку.

В полночь с 18 на 19 января девушка засунула руку под подушку и вытянула бумажку с именем Игорь. Она снова перемешала «шпаргалки», накрыла их подушкой. Засунула руку под нее и… вытянула полоску с именем Игорь! Третья попытка закончилась тем же самым. К слову, у нашей героини не было ни одного знакомого с именем Игорь.

Но из песни слов не выкинешь. И буквально через месяц девушка знакомится с приятным молодым человеком. Как его звали, думаю, говорить, не надо. Спустя некоторое время молодые люди поженились. Правда, прожив полтора десятка лет, пара рассталась. Но это уже совсем другая история…

«Шесть» повсюду…

Коли мы упомянули тему совпадений, то стоит рассказать следующую историю. Жизнь одного моего приятеля была связана с цифрой 6. Имеется ввиду, не то, что у него дом или квартира нумеровались этой цифрой, отнюдь. Эта мистическая связь проявлялась в других случаях. Например, мой приятель после совершенного им преступления просидел ровно 6 месяцев в СИЗО (затем ему присудили «условку» и выпустили).

С женщиной, которую он называл своей любовью, он прожил шесть лет. Еще одна его сожительница родилась шестого июня. У него за всю жизнь было шесть переломов. Первый автомобиль – Жигули «шестерка». Сейчас он осваивает новую для себя профессию (и, надеется, последнюю). Разумеется, шестую по счету.

Однажды он пошел со своими друзьями по каким-то нуждам в магазин хозтоваров и там им рассказал об этих любопытных совпадениях. Друзья подняли его на смех. Приятель обиделся и предложил пари. Те согласились. Условия были такие: прямо здесь, в магазине, приятель докажет о том, что его «преследует» цифра шесть. Доказательства должны были быть убедительными. В общем, приятель пошел в отдел, где в том числе продавались ведра.

«Ведро, наверное, 666 рублей стоит», - смеялись ребята.

Приятель взял первое попавшееся ведро в руки, повертел его, перевернул и… на его дне оказалась наклейка с цифрой 6! На других ведрах тоже стояли цифры (продавец таким образом метил их для удобства) – 1,2,3,4,5,7 и т.д. А вот цифра «6» оказалась ни много ни мало именно у моего приятеля. Пари, разумеется, он выиграл. Шесть банок пива…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин