Блокадный хлеб раздадут хабаровчанам

В России 27 января ежегодно отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В дни празднования 77-й годовщины снятия блокады, в память о подвиге Ленинграда и его защитниках, в Хабаровском крае также пройдут памятные мероприятия, - сообщает пресс-служба краевого правительства.

В этот праздничный день будет дан старт акции "Слово Победителя. Блокада", которая будет продолжаться до сентября текущего года. В рамках мероприятия запланирована запись интервью с ветеранами блокадного Ленинграда, для размещения в социальных сетях и на видеохостинге в открытом доступе. Акция будет реализована только после стабилизации эпидемиологической обстановки и отмены ограничительных мероприятий. Сейчас проходит сбор материалов о ветеранах, волонтеры проходят обучение.

Также в период с 27 по 30 января в муниципальных образованиях края волонтеры раздадут всем желающим "Блокадные ленточки". Этот символ напомнит современникам о подвиге Ленинграда и его защитниках. Цвета ленточки повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» - главной награды блокадников: оливковый символизирует Победу, а зелёный - цвет жизни.

В субботу, 30 января, в Хабаровске пройдет традиционная акция "Блокадный хлеб".

- Добровольцы будут раздавать всем желающим хлеб, максимально схожий с блокадным хлебом 1941-1944 годов в крупнейших торговых центрах города. Кусочек хлеба весом в 125 граммов - ключевой символ Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады Ленинграда. Помощь в изготовлении хлеба нам окажут военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по краю, - рассказали в главном управлении внутренней политики.

Акция "Блокадный хлеб" откроет цикл памятных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К ее организации подключились ведущие патриотические движения Хабаровского края "Волонтеры Победы", "Поисковое движение России", "ЮНАРМИЯ".