В ближайшие дни дефицит бензина на заправках Хабаровска будет устранен

В правительстве Хабаровского края прокомментировали ситуацию с перебоями поставок автомобильного топлива, из-за чего на некоторых заправках Хабаровска образовался дефицит бензина.

«Бензин в городе в нужном объеме появится в течение двух-трех дней и далее сбоев быть не должно. Как уже известно, 18 января Хабаровский НПЗ встал на плановую модернизацию. Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счет закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. В Хабаровске первые жалобы на дефицит бензина появились с 26 января. Мы промониторили ситуацию и выяснили, что, действительно, на 6 заправках «ННК» из 33 возник дефицит бензина. На прошлой неделе завод проинформировал о закупке требуемых объемов на январь 2021 год. Однако, пока по не выясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся. В результате оперативно принятых мер первый состав с бензином АИ-92 уже сегодня подойдет к городу. В ближайшие два-три дня ситуация нормализуется, — разъяснил Анатолий Литвинчук.

Он также рассказал, что по плану ремонт на заводе должен завершиться 29 января, после чего Хабаровский нефтеперерабатывающий завод полностью восстановит объемы производства. Однако правительство края дополнительно обратилось к руководству предприятия с просьбой ускорить работы. Одновременно власти связались с нефтеперерабатывающими заводами, поставляющими топливо в город, чтобы проконтролировать поставки. Поэтому сейчас есть уверенность, что проблема будет решена.

«С сегодняшнего дня топливо завозят на АЗС, за этим поручено проследить комитету по развитию ТЭК. Все оперативные службы — скорая, полиция, пожарные — заправляются по талонам, для них перебоев не существует. Насколько я знаю, общественный транспорт тоже не испытывает нехватки. Но на отдельных АЗС есть проблема с заправкой населения, ведь в городе началась паника и возник повышенный спрос на бензин, люди делают запасы, что только усугубляет ситуацию. Призываю жителей и Хабаровска, и других территорий не нагнетать обстановку, так как буквально через пару дней вопрос будет полностью решен», — обратился к жителям Анатолий Литвинчук.

По информации краевого комитета по развитию ТЭК, ООО «Востокнефтепродукт» реализует в сутки около 500-600 тонн бензина и примерно 400 тонн дизельного топлива. Это примерно 15% от выпуска нефтепродуктов на Хабаровском НПЗ, который производит топливо для внутреннего рынка. С возобновлением работы завода спрос на топливо в Хабаровском крае будет полностью удовлетворен.