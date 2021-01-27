Роман Мирошин: План по нацпроекту по ремонту дорог мы перевыполнили в Хабаровском крае

План по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перевыполнили в Хабаровском крае на 33,3 процента. При установленных 150 километрах дорог, отремонтировано 200. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Романа Мирошина, достичь таких результатов край смог благодаря скоординированной слаженной работе, высокой мобилизации.

- Мы все время были в тесном взаимодействии с федеральным центром. Надеемся увеличить финансирование по нацпроекту в следующем году. Регионы, которые перевыполняют план, имеют право на некие резервы. Прошлый год по реализации нацпроекта мы закончили достойно, поэтому имеем право претендовать на дополнительные средства, - сказал Роман Анатольевич.

Работы по нацпроекту проходили в двух агломерациях: Хабаровской и Комсомольской, а также на дорогах регионального и межмуниципального значения. Всего отремонтировано 120 объектов дорожного хозяйства. В Хабаровске отремонтировали 56 дорог. Самые крупные из них - улицы Шелеста и Краснореченская. Дорожники расширили проезжую часть, обустроили тротуары, установили новое освещение, светофоры. На 27 перекрестках оборудовано 143 прибора фото и видеофиксации.

- В Комсомольск-на-Амуре в нормативное состояние привели 20 дорог, уложено новое покрытие, заменены бордюрные ограждения, обустроена дорожная инфраструктура, - отметил министр.

В Хабаровском районе отремонтирована 31 дорога. Также ремонтные работы проводились в рамках акции «Улицы Победы», отремонтированы улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. В 2021 году планируется привести в нормативное состояние 125 километров дорог. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в регионе планируется наращивать объемы заключения договоров на принципах контракта жизненного цикла. Это соглашение на комплекс работ от проектирования объекта до его изготовления и последующего обслуживания. Работы проводились на дорогах регионального и межмуниципального значения. – отремонтировали 13 участков. По словам Романа Мирошина, к качеству работ на краевых дорогах были вопросы.

- Анализируя эту ситуацию, мы предприняли определенные действия в этом направлении. В том числе с сентября прошлого года стали привлекать к приемке работ активных общественников. В этом году хотим реализовать проект «Дорожный призыв», есть уже первые кандидаты в каждом районе, которые вместе с комиссией нашего министерства будут контролировать качество ремонтных работ, - сказал Роман Мирошин.