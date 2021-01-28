Найденные в Хабаровском районе редкие фото Алексея Черного передадут в Госархив

В результате проведенной работы специалисты управления по делам архивов и ЗАГС администрации Хабаровского района обнаружили 6 фотодокументов, содержащих информацию об Алексее Климентьевиче Чёрном.

Фотографии, хранящиеся в архивных фондах района, в очередной раз подтверждают, что Алексей Черный был активным руководителем. Он лично проверял сбор урожая, принимал участие в торжественных митингах.

Копии найденных фотографий будут переданы в Госархив Хабаровского края. Эти материалы могут стать частью передвижного мультимедийного историко-документального проекта «Эпоха А.К. Черного в архивных документах». Всего в крае пройдут несколько сотен праздничных мероприятий, посвященных столетнему юбилею Алексея Чёрного.

Напомним, Алексей Климентьевич Чёрный родился 23 февраля 1921 года. В Хабаровском крае деятельность начал с должности мастера на заводе по выпуску боеприпасов в Эльбане, впоследствии сделал большую карьеру в Коммунистической партии Советского союза - в период с 1962 по 1970 год возглавлял Хабаровский крайисполком. Позднее, до 1988 года работал в должности первого секретаря крайкома КПСС, фактически был главой региона.