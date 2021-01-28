Хабаровскую организацию инвалидов выселяют из здания?

Огромный баннер с призывом о помощи к президенту и губернатору хабаровчане могут наблюдать по дороге в Южный, на бывшем, кто помнит, кинотеатре «Восход»

Что случилось? Чем ХГООИ «Символ» нужно помочь?

Хабаровскую городскую общественную организацию инвалидов выселяют из занимаемого помещения. Звучит ужасно, правда? Арендодатель – Центр инновационных технологий, владеющий недвижимостью, выглядит прямо людоедом. Ведь последнее дело - обижать инвалидов.

Сергей Тарасов, директор “Символа”, объясняет, что камнем преткновения стала перепланировка, которая была сделана во время ремонта помещения. Но ее не смогли оформить по закону - не хватило ни времени, ни средств.

«Я вложил большие деньги в ремонт, построил лестницу для инвалидов, реабилитацией которых мы занимаемся, но не оформил перепланировку. Из-за этого меня теперь выгоняют из здания. Однако невозможно было за год получить все документы и провести экспертизы, потому что это стоит огромных средств, которых у меня нет», - рассказал Сергей Тарасов порталу Dvhab.

В Центре инновационных технологий считают, что постройку, расположенную на улице Герцена, 15 в Хабаровске, арендатор преобразовал по своему усмотрению, не согласовав перемены с собственником. Директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин, чье имя также упомянуто в баннере, комментирует ситуацию:

- Факт незаконной глобальной перепланировки, которая создала угрозу обрушения конструкций в здании бывшего «Восхода», был выявлен еще 14 апреля 2020 года. Мало того что арендатор ХГООИ “Символ” снес в нем несущие конструкции, так он еще и возвел незаконную пристройку с опорой на строение. Это обнаружила комиссия в ходе проверки использования помещения арендатором. По фактам выявленных нарушений был составлен акт, после чего 29 мая 2020 года мы потребовали от ХГООИ “Символ” исключить нахождение людей в здании в целях безопасности и освободить его до 1 июня. Представители ХГООИ “Символ” нам сообщили, что готовы освободить помещение до 1 августа прошлого года».

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Как сообщал Dvhab, юрист, которого нанял арендатор, считает, что “ЦИТ” не мог не знать про проходящую в здании перепланировку: “Символ” должен был под надзором “ЦИТа” произвести ремонт в помещении “Восхода", так как оно находилось в очень печальном состоянии. В итоге работы были выполнены. Сейчас идет административное расследование по данному делу. При этом есть вся документация. Проект ремонтных работ есть и в департаменте архитектуры Хабаровска».

О том, был ли проект принят, из текста непонятно. Между тем механизм перепланировки известен каждому обывателю: получаешь разрешение – работай. А вот задним числом узаконить перепланировку гораздо труднее, может и не получиться – если что-то сделано с нарушениями. На что рассчитывали арендаторы?

Сергей Гришин более чем конкретен: «10 июля мы поручили «Символу» в срок до 25 июля 2020 года провести экспертизу на предмет безопасности эксплуатации объекта. Просьба была проигнорирована. Помещение не освобождено по сей день. Понимая угрозу безопасности людей, находящихся в здании, мы были вынуждены обратиться в прокуратуру».

Для оценки ситуации прокуратура привлекла Госстройнадзор, который за выявленные нарушения предварительно определил штраф. Сейчас в отношении ХГООИ «Символ» рассматривается дело об административном правонарушении.

«Из-за безответственности арендатора, не съехавшего до сих пор, нам причинен ущерб, исчисляющийся сотнями тысяч рублей. Для обеспечения безопасности людей придется восстанавливать конструкции здания. К тому же из-за сложившейся ситуации нам, вероятно, тоже может грозить штраф. Естественно, мы будем отстаивать свои права и требовать с арендатора, чьи незаконные действия привели здание в опасное для жизни и здоровья людей состояние, возмещения всех убытков», - резюмирует Сергей Гришин.

Реабилитация инвалидов в опасном для жизни здании, мягко скажем, дело безответственное. Правда, сколько ни пытались найти информацию о благородной деятельности ХГООИ «Символ» в Сети, ничего, кроме сведений из ЕГРЮЛ, не обнаружилось. Зато ресторан китайской кухни в бывшем кинотеатре на ул. Герцена, наверное, известен всем.

Сергей Шевченко