В Хабаровске вырастили Хоккеиста с большой буквы

Свою игровую карьеру он заканчивал в Швеции, там в итоге и остался. Но хабаровские поклонники бенди с большим стажем, думается, хорошо помнят этого высокого парня, постоянно нацеленного на ворота соперников. Еще бы: ведь Николай Паздников (а речь идет именно о нем) был одним из самых титулованных игроков в истории армейской команды.

Форвард по праву являлся одним из главных ее лидеров в 1980-е годы. Несмотря на молодость (в команде Коля появился в семнадцатилетнем возрасте), он очень быстро влился в коллектив, застолбив за собой место в основном составе. Атлетическое сложение делало Паздникова форвардом «таранного» типа. Отдельные огрехи в технике компенсировались высокой скоростью и мощным прицельным ударом.



Из шайбы - в русский хоккей

Между тем спортивная биография Николая могла сложиться и по-другому: ведь поначалу он подавал надежды в хоккее с… шайбой. В пору его детства активно развивался детский спорт на жилмассивах, повсеместно были подростковые клубы. За один из таких - команду «Дружба», что базировалась в районе Хабаровск-2, и выступал маленький Коля под началом детских тренеров Валерия Коберского и Алексея Хорошилова.

Один из моих коллег рассказывал, что в финале краевых соревнований на приз клуба «Золотая шайба», в котором встречались «Дружба» и комсомольская «Искра», и увидел впервые будущего чемпиона мира. Паздников тогда забросил все четыре шайбы (хабаровчане победили со счётом 4:3).

Причём эти голы были похожи друг на друга: Николай подхватывал чёрный каучуковый диск в своей зоне, обыгрывал всех соперников и выходил один на один с вратарём. Да и в футболе соперникам «Дружбы» и «Локомотива», где в разное время играл Паздников, непросто было обезопасить свои ворота от атакующих порывов мощного форварда.

Но обстоятельства сложились так, что приоритетом для Николая всё-таки стал хоккей с мячом. По-настоящему он увлёкся им, увидев интереснейшие занятия на родном стадионе «Локомотив» тренера Анатолия Путилина. После чего Коля и несколько его друзей из «Дружбы» попросились в детско-юношескую спортивную школу.

- Мне про него до этого уже много рассказывали, - отмечал в одном из интервью Анатолий Путилин. - Однако посмотрел Колю на льду и даже немного разочаровался. Кроме физических данных (а здесь его природа, что называется, не обделила), Паздников ничем не выделялся среди партнёров. Но стал заниматься и за какой-то год так вырос в спортивном смысле, что стало ясно: у этого парня хорошее спортивное будущее.

Здесь Николаю, по словам Путилина, и характер помог. К тренировкам, как и ко всему в жизни, он относился серьёзно. Учился Паздников в индустриальном техникуме, и, конечно, возникали ситуации, когда его требовалось освободить от занятий на время соревнований. Но Коля никогда за помощью к тренерам не обращался: это, мол, мои проблемы, сам разберусь.

А что за него было просить, если Николай и учился неплохо, и спортивную честь техникума едва ли не во всех видах программы спартакиады среди соответствующих учебных заведений защищал?



Аванс оправдал сполна

В сборную СССР Паздникова пригласили в 1981-м, перед чемпионатом мира в Хабаровске. Коле тогда шел только 21-й год. Так вышло, что именно на том мировом турнире советские хоккеисты впервые остались без золотых наград.

Но в этом, конечно, вины молодого форварда не было. К слову, в матче открытия того чемпионата, в котором во многом, как выяснилось, была предрешена судьба «золота» (СССР с треском проиграл главным соперникам - шведам - 1:6), Николай участия не принимал.

- Уверен, старший тренер сборной СССР Василий Трофимов включил меня в 1981 году в состав, чтобы потрафить хабаровским болельщикам, а не из-за каких-то моих особых игровых достоинств, - годы спустя говорил Николай. - Наша сборная до этого постоянно побеждала во всех одиннадцати чемпионатах и у себя в стране наверняка рассчитывала на очередной успех. Основной состав у Трофимова состоял сплошь из звёзд, а кто будет сидеть на скамейке да выходить против той же команды Норвегии - не всё ли равно? В общем, эту медаль я воспринял исключительно как аванс.

Кстати, именно в поединке с норвежцами Паздников дебютировал в составе национальной сборной, выйдя на замену, и забил два мяча.

Однако после чемпионата мира в Хабаровске о форварде СКА наставники сборной СССР на четыре года «забыли». И вновь его пригласили в состав лишь для участия в мировом первенстве 1985 года.

Из Норвегии, где проходил тот турнир, Николай вернулся со своей первой золотой медалью. В 1986-м Паздников участвует в международном турнире на приз газеты «Советская Россия» (его тогда называли малым чемпионатом мира) в Иркутске, а ещё через один - в очередном чемпионате мира в Швеции, где наша команда, увы, довольствовалась бронзовыми медалями.

Однако на следующую «Советскую Россию» в Абакан его не взяли. Под вопросом было участие форварда армейцев и в ближайшем чемпионате мира, который должен был проходить в 1989 году в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Правда, в последний момент в заявочный список его всё-таки включили.



Саломатов нашёл что сказать…

- На сборе перед чемпионатом мира 1989 года встал вопрос: кого включить в заявку на турнир, Колю или Валерия Савина из «Енисея», - вспоминал позже партнер Паздникова по клубу и сборной Вячеслав Саломатов. - Многие были за Николая, но он выглядел очень неубедительно. У него бывали такие периоды, когда он ходил и практически никого не замечал вокруг себя. И меня попросили поговорить с ним, сделать ему внушение.

Я постарался как мог, с использованием многих выражений русского языка. Нам предстоял товарищеский матч со сборной Финляндии, который в общем-то должен был решить его судьбу в сборной. В том матче финнов обыграл практически Коля один, мы выиграли 3:1, и два гола были на его счету. Меня после игры все спрашивали: «Что же такое ты ему сказал?». Наверное, не зря я был тогда комсоргом команды.

Кто подзабыл, напомним: на московском чемпионате мира Паздников стал лучшим бомбардиром. А ведь его туда могли вообще не взять.

- Кстати, с призом лучшего снайпера ЧМ-1989 был связан забавный эпизод, - вспоминал аккредитованный на московском чемпионате мира хабаровский журналист Геннадий Гапонов. - Награждение состоялось в гостинице «Россия», где жили зарубежные участники чемпионата, аккредитованные на нём представители прессы и члены Международной федерации бенди. По просьбе журналистов-дальневосточников их земляки из сборной СССР Николай Паздников, Вячеслав Саломатов и один из тренеров команды Владимир Башан (в то время наставник хабаровского СКА) после церемонии закрытия заглянули к нам в апартаменты для короткого интервью.

А когда новоиспечённые чемпионы мира покидали гостиничный номер, Паздников забыл (так мы посчитали) вручённую ему ранее красивую фарфоровую вазу. Естественно, Николаю о ней напомнили. А он вдруг стал отнекиваться: да я, мол, этот приз не заслужил, на меня, дескать, вся команда работала…

Саломатов, лучше других знающий о необычайной скромности товарища по команде, с улыбкой всучил-таки ему приз бомбардира, и мы все вместе вышли в гостиничный коридор. А там произошла не менее любопытная сценка: оживлённо беседовавшие финские хоккеисты при виде мощной фигуры форварда нашей сборной едва ли не в струнку вытянулись у стены и благоговейно зашептали: «Паст-ни-коф».

Да и как не зауважать человека, если он пару-тройку часов назад забил в твои ворота в решающем матче за чемпионский титул три мяча? (Финал завершился со счётом 12:2 в пользу сборной СССР.) Смущённый донельзя Паздников так и прошествовал до конца коридора при равнении на него импровизированного почётного караула.

Естественно, на виду Николай был и в родном клубе, за который он в общей сложности провел без малого 15 лет. Неоднократно становился серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР, был среди тех, кто впервые в 1988-м привез на берега Амура кубок страны. Статистики посчитали, что только в чемпионатах Советского Союза Паздников провел 301 матч и забил 184 мяча.

…В 1991 году он уехал играть в Швецию, где выступал за команды «Несше» (вместе с другим армейцем Виктором Ковалевым) и «Катринехольм». После завершения спортивной карьеры так и остался жить в Скандинавии. Чем занимается сейчас в прошлом известный форвард - неизвестно. Но хочется верить, что он время от времени вспоминает родной Хабаровск - город, где он вырос в Хоккеиста с большой буквы.



Николай Паздников родился 25 мая 1960 года. Нападающий хабаровского СКА и сборной СССР, заслуженный мастер спорта. Выступления за СКА (Хабаровск): 1977-1991 гг. 301 матч в чемпионатах СССР (184 мяча). Достижения: Серебряный призер чемпионатов СССР 1982, 1986, 1989 гг. Бронзовый призер чемпионатов СССР 1979, 1981, 1984, 1985, 1988 гг. Обладатель Кубка СССР-1988. Чемпион СССР среди юниоров 1978 г. 50 матчей за национальную сборную СССР (26 мячей). Чемпион мира 1985, 1989 гг. Серебряный призер 1981 г. Бронзовый призер 1987 г. Лучший бомбардир чемпионата мира 1989 г. Победитель турнира на приз газеты «Советская Россия» для сборных команд 1986 г. Шесть раз (1984-1989 гг.) включался в список лучших игроков страны. В 2001-м был включен в символическую сборную СКА всех времен.