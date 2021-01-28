Вода в Хабаровске станет чище

В Хабаровском крае будут работать 37 инвестпрограмм, благодаря которым коммунальные услуги станут более качественными.

На модернизацию хозяйства в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с коммунальными отходами планируется привлечь более 1,3 млрд рублей частных инвестиций. В итоги эти средства позволят повысить качество ЖКХ услуг для более полумиллиона жителей.

«Все инвестпрограммы предполагают установку современного оборудования на коммунальных объектах, качественное изменение технологического процесса или другие усовершенствования. К примеру, в Хабаровске "Водоканал" планирует построить около 2 км сетей и электролизную станцию на очистных сооружениях. Компания также намерена автоматизировать действующие объекты водоснабжения и водоотведения. За счет этого на предприятии будет ликвидирован опасный хлорный объект. Жители города получат более качественную питьевую воду, а количество сбросов неочищенных стоков сократится», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

По одному из проектов в краевой столице АО «Хабаровская горэлектросеть» заменит 670 старых приборов учета на «интеллектуальные» и проведет реконструкцию двух трансформаторных подстанций. В селе Аян Аяно-Майского района местная коммунальная компания установит более 470 новых приборов учета. С их помощью «ресурсники» смогут лучше контролировать и регулировать расход электричества, дистанционно снимать и передавать показания, а также удаленно отслеживать скачки и перепады напряжения в сети. Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволят проверять показания не только на самом устройстве, но и онлайн.

«Мероприятия инвестпрограмм коснутся также теплосетевого хозяйства. Например, в районе имени Лазо инвестор проведет реконструкцию теплотрасс. Это позволит предотвратить аварийные ситуации во время очередного отопительного сезона», — добавили в ведомстве.

В результате исполнения инвестпрограмм в 2021 году в Хабаровском крае будут построены новые и модернизированы действующие объекты коммунальной инфраструктуры. За минувший год количество проектов выросло. Например, в 2020 году в регионе шла реализация 25 инвестпрограмм, из которых 7 были закончены полностью, а остальные продолжатся в течение последующих лет.