В Амурске завершилась реконструкция станции очистки питьевой воды

Это произошло в рамках инвестиционной программы местного «Водоканала». Организация потратила три года и 76 миллионов рублей. Теперь за счет полного технического перевооружения удалось создать непрерывное производство дезинфектанта. Также был ликвидирован склад хлора. Химическое вещество использовалось как обеззараживатель, но из-за того, что оно хранилось в черте города, было принято решение от него отказаться.

«После проведенной реконструкции «Водоканал» обеззараживает питьевую воду раствором гипохлорита натрия, который производят здесь же из поваренной соли. Качество очистки воды с использованием такого раствора значительно выше, чем при хлорировании. Так как ресурсоснабжающей организации удалось полностью отказаться от использования хлора, склад для хранения этого опасного вещества был ликвидирован», - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Сотрудники «Водоканала» заменили в Амурске наружные сети водопровода. Вместо старых изношенных труб были проложены полиэтиленовые. Это обошлось инвестору в 1,4 миллиона рублей. Благодаря такой мере удалось добиться улучшения качества воды.

«Водоканал» продолжит модернизацию системы водоснабжения Амурска. В планах компании – улучшение технологии водоочистки, покупка атомно-абсорбционного спектрометра. Инвестиционная программа рассчитана до 2026 года.

Игорь Свинников