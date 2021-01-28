В Хабаровском крае продлили программу льготных перелетов

Программу льготных перелетов для северных районов продлили в Хабаровском крае. Стоимость авиабилетов остается на уровне прошлого года. Учитывая положительный опыт в данном направлении, Михаил Дегтярёв поручил продолжить реализацию проекта в этом году. Тарифы по перевозкам пассажиров сохранены на уровне прошлого года: 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей от 2 до 12 лет.

- В 2019 году мы реализовали проект по предоставлению льготного перелета жителям Охотского района по маршруту Охотск – Хабаровск. Учитывая положительный опыт реализации данного проекта и хорошие отзывы людей, решили расширить географию – льготные перелеты стали доступны жителям Аяно- Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко, - сказал начальник управления министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Хабаровского края Владимир Березовский.

По словам Владимира Александровича, это те районы, которые не имеют круглогодичного наземного сообщения пассажирским транспортом, где авиация является безальтернативным видом сообщения.

- Это такое благо для нас – льготные перелеты. Мне в прошлом году наконец-то удалось попасть в краевой онкологический центр в Хабаровске, пройти полноценное обследование, у нас в селе я разве смогла бы это сделать? Также проведала внуков, они живут в краевой столице. Вот представьте, проживаем в одном крае, а возможности встретиться с родными нет. Билет стоил почти как до Москвы, а лететь три часа, - делится жительница Аяна Мария Р.

По словам главы администрации Аяно-Майского района Алексея Ивлиева, с реализацией программы льготных перелетов пассажиропоток заметно увеличился. Когда билеты стоили по 12 тысяч в одну сторону, бывало, из Аяна вылетало всего по 1-2 пассажира при наличии 15 мест в салоне. Рейсы часто отменялись.

- Летали только командированные и бюджетники. Льготные авиабилеты, конечно, востребованы. Сейчас у всех жителей района появилась возможность слетать в Хабаровск по своим делам, в больницу, в госструктуру, к родственникам. Для малоимущих, пенсионеров, многодетных эти полеты по 12 тысяч в одну сторону были просто невозможны. Сейчас такой возможностью пользуются и эти категории граждан. А если в Хабаровск нужно попасть семье, пусть из трех человек? Или если человек полетел на обследование, ведь надо еще на что-то жить. Сейчас самолеты улетают при полной загрузке. Мы очень надеемся, что программа будет продолжена и в следующем году, - сказал Алексей Алексеевич.

Как сказал глава Охотского района Максим Климов, у людей появилась возможность летать в отпуск. Когда билеты стоили по 12,5 тысячи рублей, отправиться отдохнуть могли позволить себе в основном бюджетники.

- По законодательству, сотрудники бюджетной сферы, проживающие в северном районе, имеют право летать в отпуск один раз в два года за счет государства. Добраться до Хабаровска, как в других северных районах, мы можем только на самолете. Для жителей льготный проезд – это большой плюс. Я помню, два года назад был на совещании в Хабаровске, представитель «Хабаровских авиалиний» говорил, что себестоимость перелета из Охотска до краевой столицы вообще составляет более 20 тысяч рублей, - отметил Максим Александрович.

По словам главы, с реализацией программы значительно снизилась нагрузка на семейные бюджеты жителей района. Он вспоминает, как летела в отпуск семья из четырех человек, когда еще не было льготных билетов, и им пришлось потратить только на перелет около 100 тысяч рублей, и это только до Хабаровска, а летели они на запад России.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края заключило договоры с авиакомпаниями АО «Авиакомпания «Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» по продаже билетов по льготным ценам для данной категории граждан. Только в первом полугодии 2021 года на организацию авиаперелетов для жителей северных районов предусмотрено 81,1 млн рублей.

По словам Владимира Березовского, востребованность перевозок по данным направлениям доказывает увеличение охвата пассажиров, пользующихся скидкой по краевой программе. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. На ее реализацию из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей.

- Билеты без дополнительных сборов уже сейчас можно приобрести в авиакассах «Хабаровских авиалинии», в том числе на рейсы, которые выполняет авиакомпания «Аврора». В настоящее время для экономии времени граждан министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывается вопрос о возможности приобретения билетов онлайн, - рассказал Владимир Александрович.

Сейчас, чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района – участника программы. За год жители северных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.

По данным министерства, с 1 по 25 января 2021 года реализовано 1763 билета, перевезено 1896 пассажиров (с учетом проданных билетов в декабре 2020 года).

В ведомстве также напомнили, что по тарифам 2020 года компанией «Хабаровские авиалинии» осуществляются также перевозки продовольственных товаров из Хабаровска по направлению в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. Таким образом, для жителей данных населенных пунктов доступность социально значимых товаров, доставленных рейсами предприятия, останется без изменений. При выявлении фактов необоснованного повышения цен на продукты жителям северных отдаленных районов рекомендуется сообщать об этом главам муниципальных образований.

Юлия Рудакова