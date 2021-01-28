В Хабаровском крае стали решаться проблемы северных районов

Михаил Дегтярев намерен выделить средства на ремонт социально значимых объектов северных территорий.

«Напомню, что нашу политику разворачиваем в сторону северных территорий. Жить там – уже поступок, поэтому на краевом правительстве и муниципальной администрации лежит особая ответственность. Мы обязаны обеспечить нормальные условия людям, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – А районные главы нам в этом помогают, проявляя инициативу и подсказывая первоочередные направления работы».

Осенью врио губернатора совершил серию поездок по проблемным районам Хабаровского края. На это ушло два месяца. В числе последних мест, где побывал Дегтярев, — Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, самые, что называется, «севера». Глава региона общался с жителями и лично инспектировал «болевые точки» этих мест. Одна из них – плохое состояние зданий.

Вчера Михаил Дегтярев обсудил с главой Тугуро-Чумиканского района Изабеллой Осиповой размер финансовой помощи. В первую очередь, деньги пойдут на капитальный ремонт школы в селе Удское. Реконструкция требуется сельскому клубу и детсаду. Врио губернатора отметил, что будут просчитаны все варианты, в т.ч. изучены возможности включения объектов в госпрограммы. Он также сообщил, что намерен вновь побывать в Тугуро-Чумиканском районе и встретиться с местными жителями.

Михаил Дегтярев продолжает политику «лицом к Северу». В августе 2020 года глава региона обсудил с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко возможность строительства в Николаевском районе Центра детского творчества, площадок для спортивных занятий, закупки школьных автобусов.

«Вместе с Минсельхозом России изучим заявочную документацию проекта, чтобы в итоге тысячи детей смогли получить новый дом для творчества и развития!» — написала Абрамченко в своем Инстаграме.