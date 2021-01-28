Хабаровский хоккеист не любил, когда к нему заглядывали в паспорт

Помнится, лет тридцать пять назад автор этих строк готовил материал о детском тренере по хоккею с мячом Викторе Шабалине. Наставник на базе подросткового клуба «Восход» в свое время создал настолько сильную команду, что сразу пятеро его воспитанников впоследствии пробились в хабаровский СКА.

Но если четверо из той бригады на момент нашей беседы с Шабалиным уже были достаточно известными игроками (речь идет о Владимире Огневе, Сергее Бурдюхове, Сергее Янине и Александре Леонове), то имя молодого в ту пору голкипера Владимира Шестакова широкому кругу любителей русского хоккея было неизвестно.

12 сезонов в одной команде

Впрочем, с годами Шестаков устранил этот пробел. Шутка ли, за родной клуб он отыграл в общей сложности более двадцати сезонов, в составе команды трижды становился обладателем Кубка СССР и России, дважды завоевывал бронзовые и однажды серебряные медали чемпионата страны.

Всего за дружину, которая со временем стала именоваться «СКА-Нефтяник», Владимир с учетом чемпионата, Кубка страны и международных турниров провел 429 матчей. И даже когда ветерана в 43 года якобы отправили на пенсию, он продолжил выступать на высоком уровне, потому что чувствовал в себе силы.

Да и сейчас Владимир, простите, теперь уже Владимир Алексеевич, в хорошей форме. Его можно увидеть на льду в составе ветеранов хабаровского бенди. Причем не только в воротах. Помнится, как-то в товарищеском матче тренеров краевого центра развития хоккея с мячом против сборной Японии Шестаков комфортно чувствовал себя и в качестве… полевого игрока и даже отметился голом.

Добился он определенных успехов и как детский тренер. Начинал работу по примеру своего первого тренера Виктора Шабалина в поселке имени Горького. Поначалу в группе занимались всего несколько человек, постепенно наставнику удалось привлечь на каток больше ребят. Появилась неплохая команда, стали участвовать в соревнованиях.

Ну а потом на базе арены «Ерофей» был образован центр развития хоккея с мячом, где созданы практически идеальные условия для проведения тренировок мальчишек. Команда, составленная из ребят 2001 года рождения, под руководством Шестакова неоднократно выигрывала Всероссийский турнир «Плетеный мяч» и другие. А сам Владимир Алексеевич по итогам сезона-2015/16 попал в число лучших тренеров России.

Сразу встал в ворота

- Сам я из поселка имени Горького, - рассказывает о себе Владимир Шестаков. - Почему выбрал русский хоккей? Так этот вид спорта в 1970-м у нас был суперпопулярным. Шайба тогда ведь совсем не котировалась, футболисты СКА играли в основном во второй лиге. А вот хоккей с мячом! Сами знаете, какая была тогда посещаемость на матчах клуба на стадионе имени Ленина. Конечно, многие мальчишки мечтали походить на тогдашних лидеров армейцев.

Катки, предназначенные для хоккея с мячом, тогда, к слову, были в каждом районе Хабаровска (их в общей сложности насчитывалось порядка 11-12). Была и у нас в поселке имени Горького хорошая команда «Восход», которая выступала по трем возрастным группам - дети, юноши, юниоры. И подобных клубов было предостаточно. Нас тренировал Виктор Александрович Шабалин. Тогда процветал турнир «Плетеный мяч». Вот где была настоящая заруба. Вначале проводились районные соревнования, затем городские, далее краевые. А лучшие ехали защищать честь края на Всесоюзное первенство.

Я как-то сразу встал в ворота. И пошло-поехало. Когда ребята, как говорится, перерастали «Плетеный мяч», наиболее перспективные из них попадали в группу подготовки при команде мастеров. Попал туда и я к тренеру Юрию Алексеевичу Астафьеву.

Застал звёздный состав

В хабаровском СКА он оказался еще в 1984 году, когда клуб тренировал Михаил Павлович Ханин. Как раз армейцев покинул вратарь сборной страны Сергей Лазарев. Остались Владимир Огнев и Сергей Бурдюхов. Естественно, необходим был третий голкипер. Шестакова к тому времени уже забрали в армию, прослужил он полгода в учебке и оттуда прямо в команду. Свой первый официальный матч в большом хоккее Владимир провел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Это был поединок на Кубок СССР с красноярским «Енисеем», который закончился победой сибиряков - 12:8.

- Армейцы тогда чуть ли не каждый сезон становились призерами чемпионата СССР. Как принял вас, не побоюсь этого слова, звездный состав? - интересуюсь у Шестакова.

- Хорошо принял. Мне вообще, считаю, повезло, что попал в команду именно в тот момент. Ведь я, по сути, еще мальчишка, а рядом такие личности, на которых раньше смотрел только с трибуны. Все меня поддерживали, помогали. Особо благодарен своим более старшим коллегам по амплуа. Мы старались держаться друг за друга, была между нами взаимовыручка.

Сейчас, смотрю, такого вратарского братства во многих командах нет. Хуже всего, когда голкипер, оказавшийся в запасе, не радуется за своего товарища по команде, а даже где-то злорадствует, словно ждет, когда тот ошибется. Не понимаю этого, мы же выходим на лед делать одно дело.

Однако из подающих надежды до игрока основного состава, понятно, путь был тернист. Только в сезоне-1987/88 тогдашний наставник армейцев Владимир Башан стал больше доверять молодому голкиперу. Тогда клуб завоевал бронзовые медали чемпионата страны и впервые в своей истории завоевал Кубок СССР. Шестаков по праву может гордиться тем, что внес в эти достижения свой посильный вклад. Спустя год в коллекции Владимира появилась и серебряная награда.

Кто бы мог тогда подумать, что следующую медаль дружина завоюет лишь в 2005 году?! Увы, команду стало лихорадить. Особенно в первой половине 1990-х.

Преждевременные проводы

- Распался Союз, никому до спорта дела не было, - вспоминает Шестаков. - Ветераны клуба стали уезжать за рубеж. Их понять можно - им надо было выживать, кормить семьи. Мы-то тогда еще были молодыми (улыбается). Я оставался верен своей единственной команде, которая много сделала для моего становления как спортсмена и человека. Хотя за карьеру случалось всякое. Пара сезонов вылетела в трубу из-за травм. Без них, увы, в большом спорте не бывает.

Кстати, по итогам сезона-2007/08 болельщики признали Владимира Шестакова лучшим игроком клуба, и ему по этому поводу был вручен «Золотой шлем». Однако тот чемпионат оказался для ветерана последним в качестве вратаря родной команды. Чувствовалось, что таким решением тренерского состава (тогда в «СКА-Нефтянике» командовал парадом Юрий Лахонин) он остался недоволен.

- Понятно, что уходить надо вовремя. Вот только это время у каждого, считаю, происходит по-разному, - говорил тогда Владимир Алексеевич. - Кто-то уже в тридцать лет уходит, а кто-то еще играет и играет. Примеров спортсменов-долгожителей, которые еще могут дать фору молодым, масса. Вон у нас в клубе Александр Волков до 46 лет выступал. Возраст, считаю, не показатель. Поэтому не люблю, когда игроку начинают смотреть в паспорт. Я, кстати, в том межсезонье еще тренировался вместе со «СКА-Нефтяником». Но потом тренеры все же решили омолодить вратарскую линию.

Хорошо хоть в клубе не забыли по-человечески проводить Шестакова из большого хоккея на премьерном домашнем матче хабаровчан в сезоне-2008/09. Хотя многие из тех, кто пришел тогда на стадион «Нефтяник», считали, что проводы эти преждевременные и ветеран еще вполне мог принести пользу команде.

Однако не зря ведь говорят, что пути господни неисповедимы. Спустя год «СКА-Нефтяник» начал сезон домашним поединком с новосибирским «Сибсельмашем». И кто, вы думаете, защищал ворота соперника хабаровчан? Владимир Шестаков. Да-да, спустя год после завершения карьеры он отважился тряхнуть стариной и продлил свою жизнь в большом хоккее еще на сезон.

Тот матч, в котором Владимир впервые вышел против родной команды, завершился вничью - 1:1. Шестаков неоднократно спасал «Сибсельмаш» от неприятностей и наглядно доказал Юрию Лахонину, что тот списал опытного вратаря преждевременно.

Но пусть это останется на совести наставника, который, к слову, буквально через полтора месяца после упомянутого матча с сибиряками был уволен со своего поста. Чем сейчас занимается Лахонин - неизвестно. Зато Шестаков в полном порядке. Так что жизнь всё расставила по своим местам.