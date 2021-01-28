Руководство Хабаровского края продолжает наводить порядок в рыбной отрасли

В Хабаровском крае подвели итоги путины 2020 года. Принято решение разработать стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на перспективу 10-15 лет.

«Эффективный менеджер предлагает пути решения, а неэффективный – только докладывает о проблемах. Докладов было много, нам надо понимать, куда и как развивать отрасль», - отметил Михаил Дегтярев.

В рыбохозяйственном комплексе края сегодня заняты 4,9 тыс. человек. Выловом и переработкой водных биологических ресурсов занимаются 165 организаций.

Врио губернатора неоднократно доказывал свою позицию «сохранить и приумножить богатства края». В этом вопросе особо следует уделить внимание отстаиванию прав представителей коренных малочисленных народов. Ранее Дегтярев обещал им посодействовать в вопросе получения квот. Глава региона намерен обратиться в федеральный центр, чтобы этот вопрос сдвинулся в мертвой точки.

Что же касается итогов путины, то стоит отметить следующее. В 2020 году отрасль занимала 5% в общем объеме промышленного производства по краю. Предприятиями отрасли уплачено 489,7 млн рублей налога на прибыль.

Объемы добычи практически всех объектов промысла выросли в сравнении с 2019 годом: сардины иваси – в 1,6 раза (57 тыс. тонн в 2020 году), лососевых видов рыб – в 1,2 раза (35,5 тыс. тонн в 2020 году), минтая – на 6,8% (205 тыс. тонн в 2020 году). Зафиксировано снижение промысла тихоокеанской сельди – на 5,3% (65,3 тыс. тонн в 2020 году).

46% вылова экспортируется. Добытые водные биологические ресурсы составляют 90% экспорта продукции агропромышленного комплекса края. Отдельно были озвучены позиции по работе рыборазводных предприятий.

«Воспроизводство запасов рыбы – серьезный вопрос. Мы уже заявляли и повторим вновь – всем предпринимателям, которые берутся за проекты в этой сфере, будет оказана необходимая поддержка», - подчеркнул Михаил Дегтярев