Жителей хабаровского дома «выживают» с помощью крыс и тараканов?

Из-за переполненных мусорных резервуаров жители дома на ул. Ленинградской страдают от крыс и тараканов

В Северной Африке считается плохой приметой встретить члена племени туарегов. Объясняется она просто – сии мужи закрывали свои лица специальным платком. А если тот от дуновения ветра слетал, то туарег был обязан убить того, кто ненароком увидел фейс. Ежели смелости не хватало, то суровые традиции предписывали лезть в петлю или покинуть бренный мир иным способом.

Сейчас, конечно же, все эти зловещие обычаи канули в Лету. Но осадочек остался. В лице той самой приметы. Перенесемся с жаркого континента в морозный Хабаровск. Здесь у жителей дома №18 по улице Ленинградской тоже есть своя методика предзнаменований. Увидеть крысу в квартире означает признак стабильности. Тараканы и грибок на стенах несут тот же смысл. Вот кабы они все исчезли, тогда да – будущее наступило. Только вот пока не да.

Биооружие?

Дом представляет собой разбитое на секции общежитие завода «Дальэнергомаш». Также в этом здании расположены гостиница «Аврора», кафе «Гости» и бар «Честер». Владеет отелем ООО «ВМК Инвест» (судя по ЕГРЮЛ, руководителем организации является Станислав Петрович Бойчук).

«Чтобы занять под гостиницу свободные этажи, людей стали переселять на другие этажи и в другие секции, - рассказывает местная жительница Ольга. – У нас забрали мусоропровод. Вместо него поставили на улице восемь баков, которые обслуживают два дома – наш и соседский. Виноватыми сделали нас – мол, это вы не умеете пользоваться мусоропроводом, засоряете его, вот вам мусорные баки, выносите все туда».

По словам Ольги, емкости постоянно переполнены. Туда сваливают хлам не только жители общежития и соседнего дома, но и работники организаций, расположенных в доме №18. Несмотря на то, что мусоровоз приезжает каждый день. Крысы и тараканы же расплодились в таком количестве, что давно стали восприниматься как домашние животные и члены семьи.

Восемь баков под окнами одного дома и ни одного – под окнами соседнего… Любопытно. Складывается впечатление искусственно созданной проблемы с мусором, чтобы люди побыстрее съезжали в другое жилье, оставляя пустые этажи под новые номера «Авроры».

Это, конечно, лишь мое предположение. Но жители общежития уверены: представителям «ВМК Инвест» выгодно пинать детородные органы, ничего не исправляя. Вот, например, какие объявления однажды появились в коридорах.

«Тарас Николаевич (очевидно, управляющий. – Авт.), вы не забыли про то, что зарплату получаете с наших денег, а работаете на радость ООО «ВМК Инвест»? Где наши подписи на документе о праве сдачи подвала в аренду на 49 лет? Почему по СанПину положено максимум 5 мусорных баков, а стоит 8, 4 из которых забивают мусором гостиница и два кафе? Когда вы при входе в дом нормально подвесите провода? Почему водосточная труба с крыши кафе направлена на территорию нашего двора, а не их входа? Когда начнется ремонт на этажах и лестничной площадке? Сколько мы будем дышать грибком? Огромная беда нашего дома – это соседство с тараканами, за последние 10 лет вы ни разу их не травили на этажах, а они пешком гуляют по коридорам…»

Ольга платит за свою комнату 4,5 тысячи рублей в месяц. Стоимость номера в «Авроре» начинается от 3 тысяч рублей в сутки. Интересно, по какому пути пойдет владелец здания? Кстати, взор клиентов отеля мусорные резервуары не портят, ибо стоят с противоположной стороны здания. Там, где вход в общежитие.

Андрей Канев

Фото автора и из открытых источников