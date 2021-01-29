Хабаровск стал Меккой русского хоккея

В прошлом выпуске мы рассказывали о чемпионате мира 1981 года, который впервые проходил в Хабаровске. Но, как известно, всего наш город принимал участников мирового форума трижды. Наш сегодняшний рассказ о ЧМ-2015, который проходил уже не на свежем воздухе, а под крышей арены «Ерофей».

Ради таких мгновений стоит жить

«А наши ребята за ту же зарплату уже троекратно выходят вперед!». Эти строчки из песни Владимира Высоцкого невольно вспомнились, когда прозвучал финальный свисток главного матча XXXV чемпионата мира на льду арены «Ерофей» между сборными России и Швеции. Наша команда в третий раз подряд (и в 23-й за всю историю!) стала сильнейшей на планете.

Думается, этот финал надолго запомнится поклонникам бенди. Понятно, что поединки между россиянами и шведами - это всегда событие, и равнодушных людей здесь быть не может. Но чтобы такой накал! Шутка ли, к 83-й минуте россияне «горели» - 1:3, а в итоге одержали победу - 5:3. Фантастика!

Да, ради таких мгновений и стоит жить. Автор этих строк на своем веку повидал немало. Мне посчастливилось быть свидетелем исторической игры хоккеистов клуба «СКА-Амур» весной 1996 года в Пензе, когда хабаровские «шайбисты» пробились в суперлигу. Как можно забыть «матч века» между «СКА-Энергией» и «Уралмашем», в котором армейцы получили путевку в первый дивизион российского футбола?! Но победа россиян над шведами в этом «хит-параде», безусловно, будет занимать особое место.

Бум русского хоккея

Вообще, сезон-2014/15 хабаровским поклонникам бенди запомнился надолго: в дальневосточной столице царил настоящий бум русского хоккея. Город принял второй и финальный этапы Кубка России, финал чемпионата страны и матч за Суперкубок. Но главным украшением, безусловно, стал чемпионат мира, в котором в общей сложности приняли участие сборные из 16 стран. И все это произошло благодаря лучшей в мире арене для бенди – «Ерофей».

Уже на матчах команд группы «Б» был установлен новый рекорд посещаемости, а организация самого турнира заслужила исключительно лестные отзывы его участников. Ну а когда на хабаровский лед вышли сильнейшие сборные мира… Аншлаги на матчах сборной России и высочайший уровень организации соревнований, слаженная профессиональная работа дирекции чемпионата и искренняя и бескорыстная помощь волонтеров, потрясающая атмосфера арены «Ерофей» и фантастическая поддержка болельщиков оставили неизгладимое впечатление в сердцах всех, кто посетил XXXV чемпионат мира!

Кстати, матчи группы «А» за семь дней турнира посетили 68977 зрителей. Большая часть из них посмотрели игры с участием сборной команды России. Естественно, наибольший интерес вызвали оба поединка между Россией и Швецией.

- Хочу сказать спасибо руководителям Хабаровского края, что провели этот прекрасный чемпионат, тяжелый чемпионат в два этапа, - скажет на заключительной пресс-конференции наставник россиян Сергей Мяус. - Здесь наблюдал, что люди идут колоннами, и самое главное - это новые болельщики, которые идут на стадион с маленькими детьми. Думается, в Хабаровске обеспечен большой интерес к хоккею с мячом.

Фантастический финал!

Впрочем, вернемся к финалу, сценарию которого могли бы позавидовать самые маститые писатели детективного жанра. Начало поединка складывалось совсем не в нашу пользу. На 3-й минуте швед Даниэль Андерссон открыл счет, а спустя всего лишь три минуты на табло горели уже цифры 2:0 в пользу скандинавов: на этот раз отличился Пер Хеллмерс. Что и говорить, «хорошее» начало...

Благо россиян не смутил такой поворот событий, и они постепенно перехватили инициативу. Но вот беда: мяч упорно не шел в ворота. Стеной стоял опытный голкипер шведов Андреас Бергвалл. К тому же и сами скандинавы без дела не сидели.

На 35-й минуте удар Кристофера Эдлунда приняла на себя перекладина наших ворот. И все же 37-я минута стала счастливой для сборной России и ее болельщиков - Сергей Ломанов забил долгожданный мяч в ворота сборной Швеции, точно пробив после розыгрыша углового.

После отдыха россияне вновь были активны, но... Когда же на 83-й минуте после розыгрыша углового шведы в третий раз огорчили Романа Черных, приуныли даже оптимистически настроенные болельщики нашей сборной.

«Все, теперь Хабаровску никогда не доверят принимать чемпионаты мира, ведь это фартовый город для шведов, - в сердцах воскликнул один из соседей по ложе прессы. - Ведь именно здесь скандинавы в феврале 1981-го впервые стали чемпионами мира».

А мне подумалось: интересно, что скажет теперь в свое оправдание Сергей Мяус, сменивший незадолго до мирового чемпионата на капитанском мостике российской сборной Михаила Юрьева? Кстати, прошел слух, что из-за этой рокировки некоторые болельщики в решающем матче болели за… шведов.

Впрочем, на послематчевой пресс-конференции Сергей Мяус сиял как медный пятак. Потому что россияне в концовке встречи сотворили настоящее чудо. Уже в следующей атаке Александр Тюкавин вернул матчу интригу - 2:3. А вскоре все тот же Сергей Ломанов сравнивает счет. После этого хозяев было уже не удержать (и откуда силы взялись?). Вот Павел Рязанцев выводит россиян вперед, а уже в компенсированное время Максим Ишкельдин забивает пятый мяч. Россия – чемпион!!!

«Мы были командой»

Сложно описать атмосферу, царившую в это время на трибунах. Это была всеобщая радость. И только сектор шведских болельщиков во главе со Стефаном Карлссоном, игроком «Тре Крунур», легендарного для скандинавов 1981 года, выглядел чужим на этом празднике жизни.

Свидетелем чудесного преображения хозяев стал и тогдашний председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, появившийся на трибунах арены «Ерофей» за девять минут до окончания встречи.

- Классный хоккей, великолепный, - скажет на церемонии награждения Дмитрий Анатольевич. - Поздравляю нашу сборную с победой, благодарю сборную Швеции за хорошую игру! Прекрасное место для хоккея с мячом, отличный дворец!

Приятно, что среди новоиспеченных чемпионов мира были и хабаровчане - Василий Грановский (в ту пору он, правда, защищал цвета столичного «Динамо») и тогдашний игрок «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов.

А еще два представителя «желто-черных» - Сергей Почкунов и Анатолий Голубков в составе сборной Казахстана стали обладателями бронзовых наград.

- Такие игры всегда волнительные, - считает наставник нашей сборной Сергей Мяус. - Думаю, финал удался. Завораживает, когда команда рискует и добивается. Я благодарен своим игрокам, что они были командой ежедневно. Тяжело было опять настраиваться после чемпионата России, но ребята вывезли практически 20 дней сбора, игр, тренировок. Главное, что мы были командой.

А вот мнение капитана Сергея Ломанова:

- Первые минут десять была какая-то невнимательность, шведы забили два мяча, но потом мы полностью контролировали игру, создавали больше моментов. Правда, где-то попадались на контратаке, нам везло - скандинавы попадали в штангу. С другой стороны, мы гнули свою линию, играли как наметили в начале матча – изматывали их высоким темпом. Можно было, конечно, забить раньше. Но в целом считаю, что мы победили заслуженно. Хотели опровергнуть мысль о том, что Хабаровск – несчастливый для нашей сборной город, и сделали это. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, думаю, что это тоже наложило отпечаток на нашу игру.

Кстати, Сергей Ломанов был признан лучшим игроком чемпионата мира. Кроме того, в символическую сборную вошли: вратарь - Андреас Бергвалл, защитник - Андреас Вест, полузащитник - Даниэль Берлин (все - Швеция), нападающий - Евгений Иванушкин (Россия). А лучшим бомбардиром с 15 мячами стал Андрей Кабанов (Белоруссия).

- Этот чемпионат войдет в историю как лучший за все время проведения турнира. Хабаровск поднял планку очень высоко, и теперь опускать ее ни в коем случае нельзя, - считает президент международной и российской Федераций хоккея с мячом Борис Скрынник. - Надеюсь, что нам все же удастся добиться включения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр 2022 года.

Ну, насчет олимпийских перспектив Скрынник, как мы понимаем, поторопился. А вот то, что Хабаровск стал Меккой русского хоккея, это факт. И чемпионат мира 2018 года, который состоялся также у нас, лишнее тому подтверждение. Но об этом в другой раз…