В Хабаровском крае до лета не повысят тарифы за жилье

Региональное правительство опубликовало несколько релизов, из которых понятно: в крае социальная политика в приоритете.

Жители региона в первой половине 2021 года будут платить за квартиру по прежним нормативам. Квартплата не повысится. Сохранятся и тарифы на авиаперевозки в отдаленные районы. Об этом распорядился врио губернатора Михаил Дегтярев.

Квартирный ответ

Цены на коммуналку, по сути, «заморожены» до лета, и тут есть несколько важных вещей. Во-первых, установлены предельные индексы, то есть квитанции будут прежними, как в прошлом году. Будут и компенсации.

Власти Хабаровского края ввели ограничение уровня платы граждан за коммунальные услуги. На 2021 год по региону установлены предельные индексы изменения оплаты, по которым в первом полугодии плата не изменится, а с 1 июля увеличение может составить не более 3,8%. Об этом сообщили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства края.

- Гражданам, у которых рост совокупного платежа за коммунальные услуги в соответствующем месяце текущего года относительно платежа за декабрь предыдущего года превышает установленный индекс роста платы, предоставляется компенсация. Рост платы, превышающий установленные индексы роста, компенсируется из краевого бюджета. Компенсация не носит заявительный характер, сумма компенсации указывается в квитанции и уменьшает начисления платы за коммунальные услуги. Расчет компенсации производится органами местного самоуправления края на основании информации о размерах начисленной гражданам платы за коммунальные услуги, – пояснили в главном управлении.

По действующему законодательству, плата за коммунальные услуги для потребителя включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах). Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг по установленным тарифам.

- В соответствии с действующим законодательством тарифы на все коммунальные ресурсы утверждаются по полугодиям: с 01 января и с 01 июля. При этом именно за счет установления предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги сдерживается рост размера платы за коммунальные услуги, - добавили в ведомстве.

Так, при получении квитанции с увеличенной суммой платежа, превышающей предельно допустимый индекс, и отсутствием компенсации за превышение собственнику необходимо обратиться в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Поступление в орган государственного жилищного надзора информации о фактах нарушения в применении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги является основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если положенная компенсация собственнику жилого помещения не предоставлена, то органом государственного жилищного надзора выдается предписание исполнителю коммунальных услуг на перерасчет в пользу собственника.

Компенсации можно будет оформить автоматически, так же будут работать и субсидии за ЖКХ, специально делать ничего не надо, все продлится автоматически.

Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ продлен в Хабаровском крае. Напомним, данный вид поддержки предоставляется потребителям сроком на полгода. Для дальнейшего получения выплаты требуется подавать заявление и документы, подтверждающие право на субсидию. Однако в связи с проведением мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции выплаты продлят автоматически.

- Граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. В 2020 году в беззаявительном порядке субсидии были продлены более чем 32 тысячам семей и одиноко проживающим гражданам, - рассказали в министерстве социальной защиты населения.

Как отметили в профильном ведомстве, субсидия рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. Выплата предоставляется в том случае, если по результатам расчета от дохода семьи или гражданина на оплату ЖКУ уходит более 22 процентов.

Плата за проезд

Правительству Дегтярева удалось поставить оплату за проезд в общественном транспорте на рабочие рельсы. При прежнем губернаторе глубоко забуксовали социальные карты, по сути, они не работали. Теперь механизм отлажен.

Рассчитаться бесконтактной банковской картой "Мир" можно будет в общественном транспорте с 1 февраля этого года. Об особенностях нововведения сегодня на пресс-конференции рассказали и.о. министра социальной защиты населения края Александр Дорофеев и представитель ПАО «Сбербанк» Ольга Пузырева. Так, например, в отличие от социальной транспортной карты (СТК) банковская карта будет действовать как платежный инструмент не только в автобусе, но и в других видах общественного транспорта, таких как троллейбус, трамвай или пригородные электрички.

- В мае планируется внедрение инновационной технологии на дачные перевозки, т.е. в пригородных автобусах и речных теплоходах. При этом внедрение банковской карты "Мир" не отменяет механизм проезда с использованием СТК, так как льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты, - отметил Александр Дорофеев.

Также можно использовать СТК и «Мир» одновременно, но только в пределах установленного лимита. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей - 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составляет 300 рублей.

- Если гражданин пользуется банковской картой, то проезд он оплачивает собственными средствами с последующим возмещением Центром социальной поддержки населения этих затрат. Деньги поступят в следующем месяце на эту же карту в пределах установленного лимита. Если гражданин имеет СТК и банковскую карту, то при возмещении затрат по оплате проезда банковской картой вычитается стоимость проезда, совершенного по социальной транспортной карте, - пояснил Александр Дорофеев.

Подать заявление о предоставлении проезда с применением одного или обоих видов карт можно в Центр социальной поддержки по месту жительства, а также в офисах МФЦ, почтовым отправлением или на региональном портале «Услуги27». Как отметила Ольга Пузырева, все данные по банковским картам строго конфиденциальны, обмен информацией будет вестись между министерством и кредитными организациями без каких-либо посредников.

Подав заявление о выдаче карты с 1 по 20 число месяца, льготники смогут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца.

Дегтярев и план электрификации

К апрелю в селе Савинское Ульчского района, где накануне Нового года произошел пожар, лишивший местных жителей света, построят новую дизельную электростанцию. Инцидент случился 31 декабря, сгорели сразу три дизель-генератора, обслуживавшие не только Савинское, но и соседнее село Монгол. Краевые власти в экстренном порядке доставили резервные генераторы, чтобы люди в праздник не остались без электричества. Теперь по решению врио губернатора там построят новую постоянную станцию.

- На строительство из регионального бюджета планируется выделить 15 млн рублей. Новая станция обеспечит электричеством жителей сел Савинское и Монгол – всего более 360 человек. Пока же поселения запитаны от резервных источников энергии. Но это временные меры, а вопрос нужно решить кардинально, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Новая ДЭС в Савинском будет модульной. На ней установят два дизель-генератора и сделают отдельное помещение для персонала. Кроме того, энергообъект будет оснащен системой автоматической пожарно-охранной сигнализации. Поставку и монтаж оборудования завершат к концу первого квартала текущего года.

Напомним, в 2020 году по перечню мероприятий капитального ремонта и обеспечения функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, было приобретено семь дизель-генераторов на электростанции сел Нелькан Аяно-Майского района, Кукан Хабаровского района, Солонцы и Софийск Ульчского района, Верхняя Манома Нанайского района, а также поселков Тулучи Ванинского района и Катэн района имени Лазо. На это из краевого бюджета был направлен 21 млн рублей, еще 3,2 млн рублей вложили местные власти.

Модульные электростанции – это будущее сел Хабаровского края. Об этом заявил Михаил Дегтярев в эфире в своём аккаунте в «Инстаграм». Современными модулями планируется обеспечить и жителей 11 сёл, где сейчас работают деревянные дизель-электростанции.

И ещё о новшествах

В регионе дан старт реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Она была утверждена 15 декабря 2020 года, документ подписал Михаил Дегтярёв. Первым пунктом программы стала поставка 16 автомобилей УАЗ, которые пришли по линии Минпромторга РФ. Они предназначены для работы в районных центрах, посёлках, малых городах и сёлах с численностью населения менее 50 тыс. человек. Стоимость партии превысила 15 млн рублей.

- Такие машины крайне нужны в территориях. Врачи в районах должны быть более мобильными, а учитывая расстояния между населёнными пунктами в районах края, без подобного автотранспорта не обойтись. Это очень хорошее подспорье нашим медицинским организациям, так как износ автопарка достаточно высокий, - сказал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Автомобили получат центральные районные больницы из Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов. Сразу три единицы направят в район имени Лазо.

- Сегодня мы получаем три УАЗа. Один поедет в амбулаторию Георгиевки, второй в посёлок Хор, третий в Переяславку. Все машины будут работать для доставки врачей на дом, а в случае необходимости довезут пациента и в больницу на госпитализацию. Автомобили чем хороши, тем что они с полным приводом, проходимые, вместительные. В нашем районе самая дальняя амбулатория находится на удалении 250 километров от районного центра, - рассказал главный врач Центральной районной больницы района имени Лазо Илья Арония.

В министерстве подчеркнули, что в 2021 году будет получен 51 автомобиль подобного класса. Все машины передадут в районные больницы, а за 5 лет регион может обновить 123 машины.

- Стартовавшая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" – абсолютно новый проект как для края, так и для страны. Общая сумма финансирования до 2025 года по ней составит более 7,5 млрд рублей, из которых свыше 7 млрд рублей – средства федерального бюджета. Кроме закупки транспорта, мы будем приобретать современное диагностическое оборудование, ремонтировать и строить ФАПы, амбулатории, поликлиники, - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Напомним, что в прошлом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и поддержке регионов в борьбе с коронавирусом в Хабаровский край был поставлен 31 автомобиль скорой медицинской помощи.

Нам осталось уколоться

В феврале 2021 года в Хабаровский край поступит еще 54300 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» под торговой маркой "Спутник V". Об этом на пресс-конференции, посвященной вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он отметил, что по поручению правительства РФ к концу первого полугодия 2021 года необходимо сформировать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. Переломный момент борьбы с COVID-19 будет достигнут в случае вакцинации 68-69 миллионов граждан России.

- Для Хабаровского края эта цифра составляет порядка 700 тысяч жителей. Это то минимальное значение, которое позволит в дальнейшем остановить распространение новой коронавирусной инфекции и забыть про все наши ограничения и сложности. Полагаю, что при грамотном информировании населения о вакцинации мы достигнем поставленных задач. Стоит отметить, что ежегодно мы проводим вакцинацию против гриппа такого же количества населения, создавая популяционный иммунитет, - рассказал Евгений Никонов.

Перед вакцинацией предусмотрен обязательный осмотр пациента терапевтом. Собирается анамнез: был ли у человека контакт с больными коронавирусной инфекцией. Если врач видит клинические признаки инфекционного заболевания или наличие значимого контакта с новой коронавирусной инфекцией, пациенту по показаниям проводят экспресс-тестирование на антиген к вирусу.

- Никакого негативного влияния вакцины на существующие антитела к SARS-CoV-2 нет. Более того, на сегодняшний день проведены исследования, которые показали, что введение вакцины только усиливает антитела. Если у вас после вакцинации появились легкие признаки ОРВИ – температура, ломота в суставах, это естественная реакция иммунитета на введенный агент. Также важно продолжать соблюдать масочный режим, но не потому, что вы становитесь заразным для людей - в вакцине нет ничего живого, а чтобы временно ослабленный иммунитет не подвергать риску заражения извне, - прокомментировала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Хабаровского края.

В свою очередь, Евгений Никонов напомнил, что любая вакцинация является добровольной. Если вы столкнулись со случаем принуждения к вакцинированию против коронавирусной инфекции, необходимо сообщить на номер единой горячей линии по COVID-19: 122.

Напомним, всего с осени 2020 года в Хабаровский край поступило 26600 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Вакцинацию прошли уже около 3300 человек. Вначале привиться могли медицинские работники и работники социальных учреждений, однако, по поручению Михаила Мурашко, с января 2021 года началась массовая вакцинация населения.

И новости спорта

Дегтярёв не отказался от поддержки спортсменов и сохранил губернаторскую стипендию для профессионалов.

В региональном министерстве физической культуры и спорта назвали спортсменов края, которые получат губернаторскую стипендию в этом году. Ежегодно ее присуждают 20 спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов. В этом году на рассмотрение экспертному совету были поданы документы от 48 соискателей. Среди них – победители и призеры первенств мира и чемпионатов Европы, России.

В итоге стипендия присуждена победителям соревнований различного уровня по лёгкой атлетике, прыжкам на батуте, велосипедному спорту, боксу, спортивной борьбе. Ежемесячно спортсмены будут получать по 5 тысяч рублей в течение 2021 года.

Право на выдвижение кандидатов на получение стипендий предоставляется органам управления физической культурой и спортом муниципальных образований края, краевым государственным организациям спортивной направленности и краевым федерациям по видам спорта.

Отметим, что стипендия может быть досрочно снята со спортсмена в случае его выезда за пределы края для выступления на соревнованиях за другие субъекты РФ, отчисления из учреждения спортивной направленности и отказа от участия в официальных стартах без уважительных причин.

Евгений Постышев