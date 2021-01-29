Власти Хабаровского края нашли способ решения проблемы аварийного жилья

Михаил Дегтярев и глава фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, в Хабаровском крае аварийное жилье расселят досрочно – до 31 декабря 2022 года (а не в 2025 году, как планировалось ранее)

«Предоставление комфортного, удобного жилья для жителей Хабаровского края – один из приоритетов для нас. Тем более, что соответствующая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому, как только появилась возможность принять решение о досрочном расселении аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, мы это сделали, - прокомментировал подписанное допсоглашение Михаил Дегтярев. – Будем тщательно следить за своевременностью его исполнения».

Дегтярев продолжает демонстрировать системный подход в решении проблемы ветхого жилья. Для того, чтобы жители бараков переселились в нормальные квартиры, а в регионе исчезли уродующие облик городов хибары, врио губернатора пришлось задействовать личные связи. Усилился и контроль за исполнением программы расселения: чиновники стали намного ответственнее относиться к оформлению документов.

Новым жильем будут обеспечены 3800 человек. Почти половина этих людей живет в Хабаровске. Остальные аварийные дома под расселение – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Ванинском и Комсомольском районах, Николаевске-на-Амуре. Стоимость расселения аварийного жилья составит 4,93 миллиарда рублей. Из них фонд выделит сумму в размере 3,57 миллиардов рублей, краевой бюджет – 1,16 миллиардов рублей.