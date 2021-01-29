Хабаровск простился с легендарным хоккейным тренером

На минувшей неделе спортивный Хабаровск простился с прославленным специалистом русского хоккея, заслуженным тренером РСФСР, кавалером ордена Трудового Красного Знамени Юрием Полянским.

Для многих, кто знал Юрия Ивановича, его внезапная смерть стала настоящим шоком. Как же так, ведь совсем недавно Полянский вместе с другими зрителями рукоплескал на трибунах арены «Ерофей» по случаю победы «СКА-Нефтяника» в матче за Суперкубок России. И вдруг его не стало.

«Таких наставников, как Юрий Иванович, ещё надо поискать. Считаю Полянского Тренером с большой буквы, ведь это он сделал из меня чемпиона мира. Светлая ему память», - написал на сайте ХК «СКА-Нефтяник» один из учеников мэтра Александр Мишкин.

Если перечислять всех воспитанников, которых Юрий Иванович в разные годы, что называется, вывел в люди, то едва ли хватит газетной площади.

Поэтому назовем наиболее известных - Вячеслав Саломатов, Дмитрий Стариков, Сергей Тисленко, Александр Тарасенко, Алексей Кульков, Алексей Максаков, Александр Мишкин, Александр Прасолов, Станислав Исмагилов, Максим Рязанов, Фёдор Захаров...

Также Полянский принимал участие в подготовке Сергея Бурдюхова, Алексея Голитарова, Константина Еременко, Дмитрия Попова, Евгения Стеблецова. Эти имена поклонникам русского хоккея говорят о многом.

…Так вышло, что спортивная жизнь Юрия Ивановича была в основном связана со стадионом «Нефтяник». Там в детской команде он начал заниматься хоккеем, там, будучи тренером, готовил подрастающую смену для армейского клуба.

В пятнадцатилетнем возрасте Полянского (защитника по амплуа) вместе с другими способными юношами перевели из «Нефтяника» в СКА. И с 1963 года Юрий продолжил занятия в юношеских и юниорских командах армейской школы.

- Особенно много я почерпнул у двух тренеров - Николая Васильевича Варзина и Анатолия Григорьевича Панина, - вспоминал позже свою хоккейную молодость Юрий Иванович. - Первый нравился своей душевностью, умением найти подход к каждому. Ну а у Панина, возглавлявшего команду мастеров хабаровского СКА в начале 70-х годов прошлого века, когда в ней тренировался и я, было чему поучиться в организации учебного процесса.

Во взрослом хоккее Полянский семь лет - с 1967 по 1974 годы (с перерывами) - играл за хабаровский «Строитель». Первый перерыв был шансом закрепиться в команде мастеров СКА, куда Юрия зачислили осенью 1970-го. В трёх первых домашних матчах чемпионата СССР того сезона тренеры вносили его в протокол. Однако выйти на лед и закрепиться в команде Юрию не удалось. Поэтому Полянский возвратился в «Строитель», за который отыграл еще несколько лет.

Кстати, уже тогда у него стали проявляться тренерские задатки. Так, в сезоне-1972/73 у «Строителя», игравшего тогда, к слову, в союзной первой лиге, уволили наставника, и Полянский до конца того первенства был играющим старшим тренером команды. А ведь ему тогда шел только 25-й год.

Окончательно Юрий завершил игровую карьеру в составе биробиджанского «Дальсельмаша» в 1975-м. В том же году Полянский стал работать в только что созданном отделении хоккея с мячом на базе детско-юношеской спортивной школы №6. Так что в прошлом году Юрий Иванович отметил 45-летие своей тренерской деятельности.

Как позже вспоминал сам Полянский, в те годы остро встала потребность в доморощенных кадрах. И тогдашний директор ДЮСШ №6 Александр Симонов предложил Юрию Ивановичу поработать на благо хоккея с мячом. Через некоторое время к делу подключился и другой в будущем известный тренер Анатолий Путилин.

Первый серьезный успех к юным хоккеистам пришел уже спустя три года после создания отделения. В 1978-м из Архангельска хабаровчане вернулись в ранге чемпионов юношеского первенства РСФСР. Именно за ту команду играли будущие звезды русского хоккея Николай Паздников и Вячеслав Саломатов.

Через два года хабаровчане выигрывают юниорский чемпионат СССР в Северодвинске, а воспитанник ДЮСШ Андрей Судос затем в составе сборной страны стал серебряным призером первенства мира. В 1980-м подопечные Полянского и Путилина вновь отличились на союзных соревнованиях, а сразу три хоккеиста - Сергей Тисленко, Юрий Горностаев и Сергей Руденко - завоевали «золото» на мировом чемпионате.

Шли годы. Лучшие игроки, повзрослев и окрепнув, оказывались затем в команде мастеров.

«У нас практически из каждого выпуска кто-нибудь обязательно попадал в СКА», - с гордостью говорил Юрий Иванович. Ну а тренеры, дав путевку в большой хоккей одним, продолжали растить смену.

Не случайно за заслуги в этом виде спорта Юрий Полянский и Анатолий Путилин получили звание «Заслуженный тренер России». Кроме того, в 1984 году Юрий Иванович был награжден орденом Трудового Красного Знамени (для спортивного педагога эта награда в ту пору весьма редкая).

Однако вернемся к победным результатам. В 1985 году подопечные Иваныча становятся чемпионами первых Всесоюзных юношеских игр в Мурманске. В той команде блистали хорошо известные ныне широкой публике игроки - Алексей Жеребков, Руслан Шувалов, Игорь Осипов...

Спустя год на мировом первенстве воспитанник ДЮСШ Александр Тарасенко завоевывает «серебро», а чуть позже с аналогичного турнира Александр Мишкин привозит домой «золото».

Новый большой успех пришелся спустя десятилетие: в 1996-м сборная края, в составе которой вновь были ребята из команды Полянского (Федор Захаров, Дмитрий Попов, Евгений Стеблецов), стала победительницей первенства России.

А уже в наши дни юношеская команда «СКА-Нефтяник» выиграла в своем возрасте неофициальное первенство мира среди клубных команд в Швеции - KOSA Cup. Свой вклад в это достижение внес опять-таки Юрий Полянский.

Любопытно, что помощником Юрия Ивановича на турнире в Швеции был его воспитанник Александр Тарасенко, который «капитанил» в юношеской сборной края, победившей в 1985 году на упомянутых выше Всесоюзных зимних спортивных играх в Мурманске.

Кстати, Полянский, несмотря на огромный стаж в профессии, всегда старался повышать свой профессиональный уровень. Со временем убедившись, что отечественная школа хоккея с мячом давно не единственный законодатель моды в этом виде спорта, он при первой возможности за собственные средства съездил в Швецию, чтобы посмотреть, как налажена подготовка хоккейной смены в этой стране.

Помог ему в этом, кстати, все тот же Александр Тарасенко, у которого после окончания спортивной карьеры были бизнес-интересы в Скандинавии. Что ж, приятно, когда ученики так относятся к своему учителю.

…Нам будет не хватать вас, дорогой Юрий Иванович!