Хабаровской краевой типографии — 125 лет

Типография — одно из старейших предприятий Хабаровска, её создали в 1896 году по распоряжению генерал-губернатора Приамурья С.М. Духовского и называлось тогда типолитографией.

Уже в то время типография была оснащена большим скоропечатным, ручным типографским и двумя литографическими станками, приспособленными для переплетного дела, брошюрования и тиснения. В ней начали печатать и первую на Дальнем Востоке официальную газету «Приамурские Ведомости».

В годы советской власти типография стала ведущим предприятием отрасли на Дальнем Востоке, здесь печатались ведущие федеральные и региональные газеты, такие как «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», «Тихоокеанская звезда». Здесь печатались многотысячные тиражи книжной продукции. Типография была оснащена самым современным по тем временам оборудованием, располагала прекрасной производственной базой и коллективом, насчитывающим свыше полутысячи человек.

После произведенной в начале XXI века реорганизации коллектива и модернизации производства типография специализируется на выпуске глянцевых журналов, рекламной и бланочной продукции высокого качества. В числе ее клиентов – ведущие предприятия и организации не только Хабаровского края, но и всего Дальневосточного региона, в списке постоянных партнеров типографии около 200 клиентов, в их числе Сбербанк России, компания ТТК, «Золотая птичка», «Дорогое удовольствие», «Золотая Русь», Хабаровская кондитерская фабрика и многие другие компании.

Типография принимает участие в престижных международных и российских полиграфических ярмарках, становилась лауреатом Московской и Санкт-Петербургской международных книжных выставок. В 2015 и 2014 годах предприятие завоевало бронзовые медали Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор» в номинации «Публицистика» за книги Владимира Иванова-Ардашева «Топор войны» и «Судьба оружейников». Дипломами участников были отмечены такие выпущенные Хабаровской краевой типографией книги, как роман Анатолия Вареника «Вещие сны» и монография «Охотничьи ресурсы Хабаровского края».



