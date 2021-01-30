Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина

Сегодня НПЗ поставит бензин на нефтесклады и его начнут развозить по заправкам. Пополнение АЗС компаний «ННК» в Хабаровске будет происходить не только за счет привезенного бензина, но и уже из производимых объемов топлива на Хабаровском НПЗ. Завод досрочно закончил модернизацию и с субботы 30 января начинает поставлять бензин на заправки. Об этом заявил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

- Завод начали запускать уже со вчерашнего дня - с пятницы. Сегодня с обеда топливо пойдет на нефтесклады и его уже постепенно начнут развозить по заправкам. Для понимания, при полной мощности предприятие будет производить топливо в 6-7 раз больше плановой потребности всего Хабаровского края. То есть, в ближайшие дни мы восстановим дефицит как по бензину АИ-92, так и по марке АИ-95, - сообщил Анатолий Литвинчук.

Он также отметил, что по поручению краевых властей специалисты комитета по развитию ТЭК каждый день объезжают заправки в Хабаровске, где проверяют наличие бензина. Собирают информацию в том числе из районов. В Хабаровске на заправках «ННК» последние два дня - в четверг и пятницу - бензин АИ-92 был в свободной продаже, хотя иногда и с перебоями, так как люди выбирали двухсуточную норму и АЗС требовалось время, чтобы завезти топливо со складов.

- В пятницу в город подошла очередная партия топлива для АЗС. Ночью ее развозили по заправкам. Однако накануне жители выкупили две суточные нормы бензина АИ-92, так как в городе продолжается ажиотаж. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям с просьбой прекратить закупаться впрок, ведь это не нужно и мешает стабилизировать ситуацию, - подчеркнул Анатолий Литвинчук.

Анатолий Литвинчук также отметил, что отдельно специалисты в области ТЭК стараются отслеживать ситуацию с ценами на бензин. И действительно, как сообщалось в некоторых СМИ, в крае к концу недели были зафиксированы факты поднятия цен небольшими независимыми нефтрейдерами, которые продают топливо в отдаленных районах региона.

- На отдельном совещании в правительстве разбирались и с ситуацией с ценами. Вопрос в том, что цены на бензин поднялись на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - примерно на 18%. Соответственно, топливо, покупаемое независимыми нефтетрейдерами на бирже и продаваемое затем у нас в районах на частных небольших заправках, тоже подорожало — в среднем на 2 рубля. Однако в этом вопросе мы договорились с ФАС, что на любое повышение цен будем реагировать. На вечер пятницы у нас была информация о фактах повышения цен в Совгаванском и Ванинском районах, проверяется информация по Солнечному району. Обращения в ФАС уже подготовлены, служба с этим разберется, - отметил Анатолий Литвинчук.

Зампред также подчеркнул, что информации о повышении цен в крупных компаниях ООО «РН-Востокнефтепродукт» и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», поставляющих бензин АЗС, не зафиксировано.