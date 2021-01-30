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Хабаровский НПЗ возобновил выпуск бензина
Сегодня НПЗ поставит бензин на нефтесклады и его начнут развозить по заправкам. Пополнение АЗС компаний «ННК» в Хабаровске будет происходить не только за счет привезенного бензина, но и уже из производимых объемов топлива на Хабаровском НПЗ. Завод досрочно закончил модернизацию и с субботы 30 января начинает поставлять бензин на заправки. Об этом заявил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Он также отметил, что по поручению краевых властей специалисты комитета по развитию ТЭК каждый день объезжают заправки в Хабаровске, где проверяют наличие бензина. Собирают информацию в том числе из районов. В Хабаровске на заправках «ННК» последние два дня - в четверг и пятницу - бензин АИ-92 был в свободной продаже, хотя иногда и с перебоями, так как люди выбирали двухсуточную норму и АЗС требовалось время, чтобы завезти топливо со складов.
Анатолий Литвинчук также отметил, что отдельно специалисты в области ТЭК стараются отслеживать ситуацию с ценами на бензин. И действительно, как сообщалось в некоторых СМИ, в крае к концу недели были зафиксированы факты поднятия цен небольшими независимыми нефтрейдерами, которые продают топливо в отдаленных районах региона.
Зампред также подчеркнул, что информации о повышении цен в крупных компаниях ООО «РН-Востокнефтепродукт» и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», поставляющих бензин АЗС, не зафиксировано.