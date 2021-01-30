Летать за границу из аэропорта Хабаровска самолеты начнут в апреле

Планируется, что ближайший рейс состоится в Турцию. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Хабаровском крае стабилизируется, наблюдается снижение числа случаев выявления заболевших коронавирусом, а количество ежедневно выписываемых по выздоровлению из больниц растет.

Этот фактор, а также лоббирующие возможности врио губернатора Михаила Дегтярева позволили без бюрократической волокиты решить вопрос с международными авиаперелетами. Так, глава региона сумел быстро наладить диалог с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой.

Турбизнес Хабаровского края готовился к возобновлению перелетов и уже разработал чартерную авиационную программу в Турцию (г. Анталия) в период с 28 апреля до конца октября.

Напомним, что сейчас из России могут выполняться прямые рейсы в 20 иностранных государств. Наибольшим спросом у россиян пользуются туры в Турцию, ОАЭ, Египет и на Мальдивы.