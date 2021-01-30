Региональный бюджет выделил средства на ремонт мостов и дорог в Хабаровском крае

Дополнительное финансирование на развитие дорожной инфраструктуры получили в 2020 году три района Хабаровского края. В целях эффективного расходования средств краевой казны правительство региона распределило между ними бюджетные ассигнования в размере 94,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

– Деньги получили Верхнебуреинский район, Николаевск-на-Амуре и Гатскинское сельское поселение Советско-Гаванского района. На эти средства проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Так, в Гаткинском поселении заасфальтировано 290 метров гравийного участка ул. Московской. В Николаевске-на-Амуре отремонтировали 2,8 км асфальтобетонных дорог. На эти цели муниципальным образованием было выделено 1,85 млн рублей и 34,99 млн рублей соответственно, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Масштабные работы провели в Верхнебуреинском районе. В нормативное состояние привели почти 42 км гравийной автомобильной дороги «Шахтинский – Софийск» на участке км 27 – км 70, 9 мостовых сооружений на автомобильных дорогах «Чегдомын – Шахтинский», «Шахтинский – Софийск», «Лиственный – Адникан – Эльга», а также мост через р. Сутырь в поселке Тырма. Район получил субсидию в размере 57,76 млн рублей.