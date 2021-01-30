Часть Вяземского района войдет в состав ТОР «Хабаровск»

Границы ТОР расширили под крупного инвестора.Постановление о расширении границ территории опережающего развития подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На новых землях, вошедших в ТОР, планируется построить животноводческий комплекс на две тысячи голов и молочный завод.

Как рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, инвестор – предприятие, входящее в состав известного дальневосточного агропромышленного холдинга "Грин Агро", которое получило статус резидента ТОСЭР "Хабаровск" в 2018 году.

- В ближайшие годы ООО "Грин Агро-Хабаровск" приступит к реализации масштабного регионального проекта в области молочного животноводства. Компания планирует производить до 21,9 тысяч тонн молока в год и ежегодно выпускать до 21 тысячи тонн молочной продукции. Новые производства дадут краю более 300 рабочих мест и привлекут свыше 4,7 млрд рублей частных инвестиций, - отметила заместитель министра Зоя Колотыгина.

Напомним, резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе: сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощённый порядок проведения проверок.