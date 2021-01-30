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Хабаровский коронавирус: две смерти и 290 новых случая заболевания
По данным регионального правительства, за минувшие сутки в регионе выявлено 290 новых случая коронавируса.
Хабаровск — 192
Комсомольск — 75
Хабаровский район — 11
Комсомольский район — 2
Амурск — 7
Солнечный район — 2
Ульчский район — 1
Выздоровел 291 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2 тыс. 244 койки. Свободно — 935. На лечении находятся 15 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3 тыс. 563 человека. В том числе 1309 — стационарно, 2 тыс. 254 — амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 43 тыс 951 случай Covid-19. 40 тыс. 139 человек выздоровели.