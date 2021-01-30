Хабаровский коронавирус: две смерти и 290 новых случая заболевания

По данным регионального правительства, за минувшие сутки в регионе выявлено 290 новых случая коронавируса.

Хабаровск — 192

Комсомольск — 75

Хабаровский район — 11

Комсомольский район — 2

Амурск — 7

Солнечный район — 2

Ульчский район — 1

Выздоровел 291 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 2 тыс. 244 койки. Свободно — 935. На лечении находятся 15 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3 тыс. 563 человека. В том числе 1309 — стационарно, 2 тыс. 254 — амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 43 тыс 951 случай Covid-19. 40 тыс. 139 человек выздоровели.