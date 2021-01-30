Семья с тройней выписалась из перинатального центра в Хабаровске





Детей назвали Матвей, Тимофей, Дарья. В краевом перинатальном центре 18 января приняли первые в 2021 году роды тройняшек. Это случилось около 7 часов утра. Слаженные действия опытных врачей акушеров-гинекологов Ирины Решты и Анастасии Кириной помогли провести операцию и появиться на свет малышам.

- Многоплодная беременность - всегда риск. Нужно такие беременности вести крайне внимательно. Для Хабаровского края появление тройни не частое явление. Такое происходит 2-3 раза в год и обычно в нашем центре, где созданы условия для особенного родовспоможения, - рассказал главный врач перинатального центра Юрий Бердаков.

Благодаря профессионализму анестезиолога-реаниматолога Тимофея Мищенко филигранно поставленная спинальная анестезия позволила маме находиться в сознании, слышать первые крики своих детей, увидеть их сразу после появления на свет.

Счастливыми родителями тройни стала хабаровская семья Жихаревых - Илья и Светлана. Мама тройняшек наблюдалась в Перинатальном центре, соблюдала все рекомендации врачей.

- Хочу сказать большое спасибо врачам, всему персоналу перинатального центра за профессионализм, внимание, заботу и уход. Сегодня мы едем домой нашей, теперь уже большой семьёй. Дети здоровы, это самое главное. Мы все очень рады. Я соскучилась очень по старшему сыну, он ждет братиков и сестренку, - сказала мама тройни Светлана Жихарева.

Семью на выписке поздравили главный врач перинатального центра и министр социальной защиты населения Хабаровского края Александр Дорофеев.

- Я вручаю вам два сертификата на получение краевых материнских капиталов, сумма каждого 260 тысяч рублей за рождение третьего и четвертого ребенка в вашей семье. По линии пенсионного фонда за рождение второго ребенка вы получите федеральный материнский капитал и региональную составляющую - еще более 600 тысяч рублей, - сказал Александр Дорофеев

Материнские капиталы можно направить на улучшение жилищных условий и другие цели, предусмотренные краевым и федеральным законодательством. Семья сможет оформить и ежемесячные выплаты на детей, которые составляют около 16 тысяч рублей на одного ребенка.

Кроме того, от администрации Хабаровска семья получит разовое единовременное пособие в сумме 500 тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена для семей-тройняшек. Пособие назначается, если обращение за ним последовало по истечении трех месяцев после рождения детей и не позднее достижения детьми трех лет. Для получения пособия необходимо обратиться в комитет администрации города по управлению районом - по месту прописки. Условия получения: родители должны иметь регистрацию в г. Хабаровске и проживать на территории города не менее 1 года.

Для справки:

Как правило, многоплодная беременность при естественном зачатии возможна только при генетической предрасположенности. Как рассказала Светлана Жихарева, двойня имелась в роду у бабушки. Тройню в таких случаях не ожидают. Однако, как показывает практика это более чем возможно!

Напомним, что многоплодные беременности, зачатые самопроизвольно, достаточно редки (только 1 %) и являются, скорее, исключением, чем нормой. По статистике, 99% беременностей тройнями – это результат применения медикаментов, стимулирующих овуляцию при ЭКО.

Частота троен составляет в среднем 1 случай на 8000 родов. В Хабаровском крае маловероятно рождение более 2 троен в год. Так, в 2019 году был единичный случай, а в 2020 году врачи Перинатального центра успешно приняли роды у 3 таких женщин.