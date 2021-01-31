Газовое оборудование проверяют в Хабаровском крае

По законодательству проверка газового оборудования должна проводиться не менее одного раза в год. Ее проводят только специализированные организации, с которыми собственники должны заключить соответствующий договор. Если же такой договор не заключен, то можно самостоятельно обратиться в организацию и оформить документы, рассказали в главном управлении регионального контроля.

- Отсутствие у собственника договора о техническом обслуживании газового оборудования может привести к приостановке поставки газа. Для его возобновления договор нужно заключить обязательно. Мы советуем сделать это в сертифицированных организациях. — рассказали в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования.

Как отметили в ведомстве, после заключения договора ежегодно сотрудниками специализированной организации будет осуществляться выезд и осмотр внутриквартирного газового оборудования. О дате и времени такого осмотра компания должна будет заранее сообщать собственнику письменно. Действительно ли к вам пришел сотрудник специализированной организации можно проверить, запросив у него документы. Если собственник не допустит сотрудника в жилое помещение для осмотра несколько раз, жилец может быть привлечен к административной ответственности, - сообщил начальник межрайонного отдела государственного жилищного надзора Кустов Олег.

В ходе проведения работ по техническому обслуживанию специалисты должны провести осмотр и проверку целостности газового оборудования, наличия к нему свободного доступа, состояние окраски и креплений газопроводов, проверку работоспособности и смазку отключающих устройств, регулировку процесса сжигания, проверить очистку горелок от загрязнений и провести инструктаж по безопасному использованию газа. Жильцы, в свою очередь, вправе потребовать проведения специализированной организацией работ надлежащего качества.

Подробнее о сроках, порядке и правилах проведения осмотров можно узнать на сайте ресурсоснабжающей организации. Специалисты предупреждают, нужно быть внимательным и при появлении запаха газа немедленно вызывать газовую службу. В таких ситуациях важно перекрыть вентили на оборудовании, открыть окна, не использовать электрические приборы, которые могут вызвать искру, и набрать номер «104».