Полиция действует в рамках закона на несанкционированном митинге в Хабаровске

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города, где люди собрались на несогласованную акцию. Среди пришедших — молодежь и несовершеннолетние.

Сотрудники полиции ведут себя корректно, действуют в рамках закона. На случаи провоцирования реагируют максимально сдержано.

Напомним, что в преддверии несанкционированной акции УМВД России по Хабаровску напомнили жителям о последствиях за участие в подобных мероприятиях. В частности, за нарушения могут повлечь административный арест на срок до 15 суток (статья 20.2 КоАП РФ). За вовлечение несовершеннолетних в участие в нелегальные акции также грозит до 15 суток. За сопротивление стражам правопорядка, участие в массовых беспорядках предусмотрены сроки, вплоть до лишения свободы.

«Полиции на площади Ленина много, но сотрудники ведут себя спокойно, сдержано: отвечают на вопросы жителей, на провокации не реагируют. Ликвидируют провокационные материалы, которые разбрасывают неизвестные на снежный покров площади», - сообщил с места события хабаровчанин Анатолий Юшко.

Призывы на незаконную акцию распространялись в социальных сетях, в том числе, среди сообщений фигурировали посты с призывами, подталкивающими несовершеннолетних выходить на «прогулку».