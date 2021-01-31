Крупные социальные сети будут оштрафованы за призывы детей на митинги

За неисполнение требований Роскомнадзора о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube.

Российское общество крайне негативно отреагировало на попытки вовлечь детей в массовые беспорядки и незаконные митинги. Ролики с призывом для несовершеннолетних прийти на митинг распространили в Интернет сторонники задержанного Алексея Навального. Из чатов его штабов стало известно о прямом указании «и.о. Навального» Леонида Волкова выставлять вперёд детей в качестве «живого щита» с расчетом на то, что правоохранительные органы детей «трогать не будут».

Призыв как руководство к действию приняли, например, «навальнисты» во Владивостоке. 23 января взрослых протестующих и ОМОН разделила шеренга школьников и студентов. Интернет буквально наводнили ролики, где видно, что самых юных школьников выставили вперед, чтобы была возможность из толпы бросать в полицию конусы, снежки, бутылки.

Звучали оскорбительные лозунги в адрес представителей правоохранительных органов. Несовершеннолетние были замечены и в Хабаровске, однако, по словам очевидцев, большая часть подростков покинула ряды митингующих почти сразу после начала шествия по улицам города. Многие говорили о том, что не понимают зачем им нужно участвовать в митингах.

По факту призыва к участию в митингах , в том числе несовершеннолетних, в отношении «и.о. Навального» Леонида Волкова уже возбуждено уголовное дело, но общественность требует привлечь к ответственности и сами социальные сети, которые стали площадкой для манипулирования детьми.

Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент, связанный с привлечением несовершеннолетних подростков к участию в несанкционированных митингах. Блокировку поддержали и другие общественные организации.