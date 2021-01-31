Как в Хабаровске заработать на продаже теплиц

Гость редакции - Михаил Владимирович Белорусцев, предприниматель

До чего доводит азарт

- Прежде чем говорить о вашем бизнесе, расскажите, как вы в него пришли?

- Вообще, я – инженер-строитель. Занимаясь строительством, посчитал, какие бешеные деньги можно заработать на клубнике! В новогодние праздники ее цена по тысяче рублей за кило. Один куст дает килограмм ягоды. Здорово! В теплицу на сто квадратов входит тысяча кустов. Тысяча на тысячу - миллион рублей. Продав ягоду, еще выращу - еще миллион, еще миллион и т.д. Деньги огромные!

- Но ведь это просто азарт!

- Да. Дальше я пошел по русской схеме. Купил дорогую теплицу, котел и прочее. Но надо же где-то их поставить… Говорю маме: «Давай я тебе дачу куплю». Она не возражала. Осенью купил маме дачу, стал строить. Но мама не знала, что теплица займет половину дачи. А увидела, была в шоке и от сооружения, и от котлована - ну я же строитель!..

- До выращивания дошло?

- Не дошло. Оказалось, чтобы получить с куста килограмм ягоды, надо быть богом! Ну, максимум полкило. И то если зимой, то надо и отопление, и подсветка, и черт знает что! Но последний вопрос меня просто убил: где зимой взять шмелей для опыления моей радости?

- Чем все закончилось?

- Ничем. Клубнику не посадил. Понял, что все это - хрень! На миллион я не выйду, но деньги свои освоил.

Уже потом спрашивал профессионалов: как на теплице заработать? Они успокаивали: никак, если всего сто квадратов. Было бы пятьсот или тысяча квадратов - заработал бы. Потом я убедился: небольшой объем - малый оборот - незначительная выгода.

- Как нынче можно назвать ваш бизнес?

- Производство и сопровождение эксплуатации теплиц. Мы производим дачные и фермерские теплицы.

- Почему именно они, а не что-то другое?

- Потому что это заработок. Потому что есть спрос. Дачников много, они ставят теплицы. И фермеров много, которых также привлекает тепличный бизнес. Хорошие теплицы нужны всем. Народ начинает понимать выгоду закрытого грунта.

- Как все начиналось?

- Начинали с того, с чего начинает большинство предпринимателей: привозили готовые теплицы из западных регионов, а здесь просто перепродавали. Потом стало скучно. Потому что народу, бывает, нужен другой размер теплиц, другая форма, другой объем, другой металл и т.д. И я понял, что надо переходить от стандартов на потребности покупателей. Так появился цех по производству теплиц для дачников. Потом - цех металлоконструкций. А позже перешел на больший масштаб - на фермерский.

- Он чем-то отличается?

- Размерами. Допустим, теплицы 10 на 50 метров или 10 на 100. Это большие теплицы под пленку или под поликарбонат.

Теплицы есть дачные, фермерские и промышленные. Промышленные - это японские, где застеклены гектары. Там совсем другой бюджет и другое все остальное. Дачная теплица - это когда человек поставил ее для себя и счастлив. Фермерские теплицы ставят люди, которые хотят зарабатывать деньги.

Большинство теплиц, которые продаются в Хабаровске, привозные из западных регионов страны. Это такой бизнес: купил - продал, и без проблем. Производить намного сложнее, но это дает больше свободы.

Немного даже обидно

- Стало быть, вы - не фермер, но интересуетесь земледелием. Зачем это вам? Ведь можно проще: продал теплицу – и до свидания…

- Я столкнулся с тем, что мы, живущие за Уралом, в плане технологий - полный ноль!

- Однако жестко! И даже как-то обидно…

- Вот вам, как дачникам, задаю вопрос: какая у вас кислотность почвы? Какое в ней содержание азота, фосфора, калия? Не знаете. Также не знают и большинство дачников. Они ставят теплицы, сажают туда овощи и ждут урожай. А потом гадают: почему огурцы не завязываются? Почему помидоров мало? Когда я задают дачникам вопросы, чем вы кормите растения, они удивляются: разве надо кормить? Как часто и чем поливаете растения? И понимаешь, что в этом плане уровень дачников нулевой. Но дачник выращивает урожай для себя.

А теперь перейдем к фермерам. Они в отличие от дачников хотят получить отдачу от теплиц, то есть денег за урожай. Но от дачников они не сильно отличаются. Да, у них есть объемы. Да, они пашут, как кони. Но у них нет самого главного - применения технологий.

Давайте возьмем Краснодарский край. Если сравнивать, что применяют там и что у нас, получается там космос, у нас - ноль. Там поддержка и сопровождение фермеров, у нас - ноль.

Сейчас в связи с коронавирусом торговлю с китайцами прикрыли, рабочих-китайцев нет. Ведь если говорить честно, большинство из того, что здесь у нас росло, оно выращивалось их силами. Причем это с виду они такие простенькие. А заходишь к ним в теплицу и понимаешь, что они разбираются в агротехнике от и до. Заходишь к нашим фермерам и понимаешь, что нет элементарных знаний. Конечно, они делают подкормки и прочее, но все на глазок. Короче: если ты не будешь кормить растение правильно, то нужного урожая не получишь.

- Так почему все-таки вас заинтересовала клубника, а не огурцы?

- Потому что это значимая и красивая культура. Моя задача - получить ее урожай в моей теплице. Чтобы я мог показать свой результат народу: смотрите, как можно ее растить и собирать с куста 400-500 граммов шикарной ягоды, чтобы ее продавать, чтобы получать выгоду.

То есть можно агитировать за покупку теплиц на пустом месте. Но правильный вопрос любого фермера: покажи, что может дать твоя теплица? Поэтому я решил вырастить в своей теплице самую красивую ягоду. Понял, что знаний у меня никаких. Стал учиться.

Не надо ехать за рубеж

- В Южной Корее мало солнца, там клубнику выращивают в основном в теплицах, которыми заняты огромные площади.

- Правильно. Китай, Корея, Япония выращивают клубнику в теплицах. Вы спросите: как? И они вам все сразу расскажут? Да никогда в жизни! Например, в Японии под страхом смерти запрещено вывозить за рубеж рассаду клубники. У них это считается жесткой контрабандой. Но чтобы получить красивую картинку урожая клубники, не надо мчаться за опытом за рубеж. Съездите в Краснодар или в Челябинск, там шикарная практика!

- Как так?

- Просто они раньше нас стали развивать это направление, раньше наступать на грабли. В прошлом году весной я летал в Казань на международную конференцию «Ягоды России». Уже начитался и думал, что много чего знаю. Но после десяти минут общения понял, что я - полный неуч! И следующие три дня сидел в углу, старательно записывая все подряд. Поскольку там обсуждались такие вопросы, которые я мог найти только в справочниках.

- Но дружеские связи-то завязались?

- Конечно, познакомился со специалистами. Подружился с агрономом из Краснодара, которому я даром не нужен. Но я ему говорю: «Ну помоги Дальнему Востоку! Мы же тебе не конкуренты». Он согласился, помог мне обойти кучу препятствий. И, несмотря на все прошлогодние катаклизмы, мне удалось в прошлом году вырастить в теплице хорошую клубнику. Конечно, не так, как я хотел. Но в целом реально неплохо.

- А в Челябинск вы на днях зачем ездили?

- Челябинск - это Урал, где климат более близок к нашему и где выращивают клубнику в больших объемах. Там обменивались опытом тепличники-клубничники региона, а я к ним присоседился.

- Есть смысл ездить на такие встречи?

- Конечно, есть. Чтобы общаться с профессионалами, надо хоть чуть-чуть дорасти до их уровня. Тогда будешь понимать, о чем они говорят.

Возьмем клубничную тему. Первое. Что вы будете сажать? Есть ли у вас профессиональный посадочный материал? Если у вас его нет, то забудьте про высокий урожай. Поэтому все нормальные хозяйства везут посадочный материал из европейских питомников, если слышали - это рассада клубники фриго. Это современная технология, дающая высокий результат урожайности. Но опять же: то, что у нас продается и что привозят себе фермеры, это две разные категории. Объясняю: вы купили себе пять кустиков, и они у вас не прижились - претензии кому? Если не примется гектар рассады у фермера, реакция будет другая. Но нам купить такую рассаду нереально. Никто не будет заморачиваться с Дальним Востоком даже на 10 тысяч саженцев. В Челябинске продают рассаду партиями в 300-500 тысяч штук. Там сажают ее гектарами.

- Непонятно: что значит нельзя купить?

- Купить можно. Но в первый год не будет требуемого урожая, в прошлом году я на эти грабли наступил. Купил посадочный материал, но в связи с прекращением авиасообщения его вместо пяти дней доставили через тридцать пять. Рассада подпортилась, ожидаемого урожая не получилось, я потерял триста тысяч рублей. Правда, меня выручили, прислали еще одну партию рассады, уже без задержек. И я увидел разницу. Поэтому говорю о кооперации клубничников: собрали все потребности, получилась большая партия рассады, которую вам быстро доставят и которая даст хороший урожай уже в первый год посадки.

- Понятно. Купили хорошую рассаду, что дальше?

- Очень важный вопрос: во что сажать рассаду? Не в землю. Почему? Не хочу зависеть от земли. Я не знаю, какие там питательные вещества, вредители, болезни. Выгоднее малообъемные технологии. Это когда берется мешок, забивается туда питательная смесь, на которой все растет. А мешок можно подвесить, можно поставить куда угодно, хоть на асфальт.

Стереотип чайной ложки

- Следующий момент: как вы ухаживаете за клубникой. Ее нужно поливать, кормить, обрабатывать от болезней и вредителей. Это называется технологией. Все просто: соблюдаешь технологическую матрицу - будешь с урожаем. К примеру, в питательный раствор нужно положить 2,5 грамма какого-то вещества. А сколько это?

- Половинка чайной ложки.

- Замечательно! А если удельный вес разный? А если ложки разные? Я своему агроному тоже сказал про чайную ложку. Он меня так отчитал, что запомнил на всю жизнь. Забудьте про древний стереотип чайной ложки и спичечного коробка! Технология - это точный вес, точный объем, точные сроки.

Но я-то занимаюсь клубникой всего второй год, а уральские клубничники уже лет пять. У них есть опыт. А так как дальневосточники им не конкуренты, они информацией делятся. Поэтому я туда и летал. Хотел еще заключить договор на поставку металла, но не получилось. Если бы мы покупали 10-20 вагонов металла, с нами бы разговаривали. А если десять тонн - не связываются. Им не интересно. И в этом огромном логистическом плече большая проблема дальневосточников. Как хочешь, так и крутись.

- Вы говорили о Челябинске. Там же есть научно-производственное объединение, которое занимается селекцией.

- Если говорить про селекцию, то лучше ехать в Мичуринск.

- Многие центры, подобные челябинскому, рассылают каталоги, семена и саженцы. Дачники покупают их за большие деньги. А если они не приживаются, то как предъявить претензии?

- Никак. Уважаемые дачники! Давным-давно следует уяснить, что есть такие понятия, как бизнес и деньги. Допустим, вы купили ампулу препарата против вредителей. А вы знаете, что в ней? Дальше: вы отдали, скажем, сто рублей за ампулу, в которой один миллилитр препарата. Посчитайте, сколько стоит литр? Какие это деньги? Огромнейшие! Золотой бизнес! И в нем слишком много контрафакта. Вы купили, вы использовали. Не помогло? Да. Но кому и что вы предъявите?

- Выходит, никому. Но ущерб дачника несоизмерим с потерями фермера.

- А здесь есть разница. У дачника плохо взошла редиска - грустно, конечно, но кому он предъявит претензии? А если у фермера плохо взошла редиска на целом гектаре? Он такую предъяву накатает, что мало не покажется! Поэтому есть семена для дачников в красивых пакетах, которые очень дорого стоят. Посчитайте: если 0,1 грамма за 20 рублей, то за килограмм - 200000 рублей. Тоже золотой бизнес! И есть профессиональные семена, у которых 90 процентов всхожести, номера партий, адреса производителей, на которых можно подать в суд в случае чего. Понятно, да?

Это огромное разделение между дачным и профессиональным сегментами. Вы садите три десятка томатов на грядке своей дачи, хотя - по идее - можно тот же самый урожай вырастить на трех кустах, но в теплице. Надо только знать как поливать, как кормить, как подвязывать те томаты.

Еще и цветочки

- На нынешний год у вас только одно направление - клубничное?

- Есть и второе - вырастить рассаду цветов и продать ее.

- Неожиданно…

- Если у вас есть теплица, вы можете заняться любым бизнесом. Тем более цветами - с ними намного проще работать. Опять же: если вы знаете технологию. Задача этого года - по максимуму удешевить цветочную рассаду.

- Но ведь в Хабаровске есть Горзеленхоз, разве там не выращивают цветочную рассаду?

- Выращивают. Но всем ее не хватает. Наш проект - пробный в плане получения выгоды. То есть мы должны показать, что может заработать фермер, выращивая рассаду цветов в купленной у нас теплице. Поймите: моя задача – свести все сегменты в единый комплекс. Приходит фермер, а я ему говорю: вот тебе теплица, вот тебе технология выращивания такой-то культуры, вот такой у тебя будет финансовый результат. Вот тебе готовое решение. Соблюдай – и будет тебе счастье! Разумеется, все зависит от той суммы денег, которую вы хотите заработать. Если десять миллионов в год, я скажу вам до свидания. Такое нереально.

- Если вы только начинаете цветочный проект, то откуда у вас убеждение, что такой бизнес проще?

- В свое время я работал с Горзеленхозом. Все конструкции вертикального озеленения привез городу я. Но их следовало заполнить рассадой. И мне пришлось ее срочно выращивать в немыслимых количествах. Так я столкнулся с цветами.

- Сколько стоит теплица?

- Если фермерская, то 1000-1500 рублей за квадратный метр. Приличных размеров теплица обходится примерно в полтора миллиона. При надлежащем уходе она окупается за год.

- У вас есть конкуренты?

- Теплицы продают многие. Но нам хватает рынка. Народ понял, что под крышей нет фитофторы и многих других болезней и вредителей. Теплицы возникли не от хорошей жизни. У меня есть клиенты, которые ставят по третьей и по четвертой теплице.

- Насколько тепличные технологии или тепличная культура дошли до наших фермеров? Или преобладает примитивизм?

- Большинство фермеров ставят не теплицы, а, назовем их так, - пленочные домики. Без технологий. В лучшем случае открывают боковые стены для вентиляции. Единичны случаи применения капельного полива. Но опять же: поливают простой водой, а не питательным раствором. Этот рынок просто гигантский, есть куда расти. И мне как предпринимателю интересно именно это направление.

Картошка в Сочи не растет

- У меня есть вопросы, на которые я не знаю ответа. Хабаровск - это седьмая световая зона. У нас света – как в Сочи. У нас нет проблемы, как в Краснодаре, с водой. А результата такого, как у них, нет. Почему?

Второе: нашу территорию все называют зоной рискованного земледелия. Она располагается до Амура. Но за рекой, где начинается Китай, такой зоны нет и в помине. Почему?

- В советское время одному приморскому партийному деятелю задали вопрос о плохом урожае картошки. И он ответил, что Приморье находится на широте Сочи, а в Сочи картошка не растет. Быть может, так и здесь: убежденное политическое лукавство?

- Не знаю.

- Так ведь и в Китае не все хорошо: леса вырубили, земли истощены и загажены пестицидами.

- Не согласен. Я не говорю о том, что было там раньше. Сейчас они прекрасно поняли, насколько выгоден закрытый грунт и как надо результативно работать. У них огромная государственная поддержка! Не только финансовая, но и информационная. И не просто на уровне рассказа, а конкретно, что и как надо делать.

Возьмем капельный полив - это увеличение урожая процентов на 30-40. Как его внедряли в Китае? Выбрали энное число фермеров, привезли им капельный полив, рассказали и показали. И поставили условие: не будешь пользоваться - расстреляем, а твою землю отдадим другим. И все пользовались. И у всех увеличился урожай.

- Капельный полив в теплицах?

- Не только. В теплицах он должен быть стопроцентно. Понимаете: поставить теплицу и не оборудовать ее технологически означает выкинуть деньги на ветер. Да, в любом случае такой фермер что-то получит, в любом случае он будет в рынке. Но он никогда не сможет конкурировать с теми же китайцами. Потому что у них в теплицах будет и система полива, и система подкормки, и система подсветки, и шмели будут опылять растения - всё как положено. Кстати, за Уралом у всех в теплицах шмели летают.

- У вас есть уверенность, что фермер будет учиться у соседа, который поставил хорошую теплицу и работает в ней сугубо по технологии?

- У нас есть такая сугубо русская ментальность, как информационная жадность. Если кто-то что-то узнал и на основе этих знаний получил урожай, он никогда в жизни не расскажет об этом соседу. Дачник может поделиться. Но фермер с фермером - ни за что! Ноу-хау. По-моему, все наши фермеры каждый сам за себя, каждый топчет свою дорогу, каждый наступает на свои грабли. Хотя сейчас, если скооперироваться, можно получить и помощь, и скидки, и льготы. Но это утопия, которая отбрасывает нас намного назад.

- Зачем вам канитель с технологиями, с реализацией бизнеса в комплексе, если проще продавать голые теплицы, пока на них есть спрос?

- Когда верховная власть говорит о помощи Дальнему Востоку, я все-таки верю, что помощь будет. Финансовая помощь. И надеюсь, что мы выберемся из нашей провинциальной ямы. Что деньги будут работать, но только тогда, когда есть готовые решения. Это культура бизнеса. Ведь идейных людей, кто хочет что-то выращивать, хватает. Глаза горят! Но их идеи натыкаются даже не на грабли, а на вилы.

Не каждый может грамотно выстроить и просчитать технологию в связке с экономикой. Ведь даже имея приличные деньги на руках, не всякий сможет вложить их в дело так, чтобы получить выгоду. По большому счету, выдавая гранты, людям следует давать готовые гарантированные решения на предмет как и что надо делать. Тогда будет эффективное использование финансовых средств, а не их освоение. Но у нас пока идет освоение. Но если кто-то захочет кувыркаться самостоятельно, пожалуйста!

Полмиллиона за агронома

- Мы с вами говорим о технологиях, но не сказали об агрономах, чья работа и заключается в соблюдении всех процессов. Где вы взяли своего толкового агронома, который внушил вам мысль о граммах?

- На конференции «Ягоды России».

- Он приехал в Хабаровск?

- На фиг я ему нужен? Он по телефону помогает консультациями. И даже такие его советы окупаются. Толковые агрономы никогда в жизни сюда не поедут. Если я скажу вам про их зарплаты там - не поверите. В западных регионах слово «агроном» пишется с большой буквы, а в больших агрофирмах они стоят больших денег.

- Сколько?

- По секрету: они меньше 500 тысяч рублей в месяц не получают. Но и за свое дело они отвечают головой. Агроном приносит хозяйству деньги, почему в него и вкладывают, отправляют на стажировку за границу и т.д. У японских агрономов тоже бешеные по нашим меркам зарплаты, но у них и квалификация…

- Агрономов в наших фермерских хозяйствах нет?

- Ну почему, встречаются. В Уссурийске в сельхозинституте агрономов готовят. В хозяйствах им предлагают зарплату в 20 тысяч. Какой молодой человек поедет в деревню месить грязь, если рядом во Владивостоке грузчик получает 40 тысяч?! Агрономов готовят в западных регионах на современной теории и практике, наших – на дедушкином опыте прошлого века.

Но я не об этом. Повторяюсь: я пытаюсь создать матрицу, по которой можно получить хотя бы 70 процентов от того, что можно. Это для нас был бы взрыв! Для этого особых мозгов не надо. Есть хорошая теплица, есть технология, есть Интернет, есть пусть даже телефонный консультант – достаточно для хорошего результата.

- И получается, что вы один в поле воин?

- Я думаю, такой проект пойдет в жизнь. А если сильным мира сего это надо будет, появятся и краевые масштабы. Иначе – за державу обидно…

Раиса Целобанова

В опросе также участвовали Ирина Северцева и Андрей Канев