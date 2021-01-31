Хабаровск не смог присоединиться к несанкционированной акции протеста

Ни сторонникам Алексея Навального, ни людям, поддерживающим Сергея Фургала не удалось провести акцию протеста. Люди собрались на главной площади Хабаровска, но вскоре были рассеяны полицией.

Меры безопасности в полдень в воскресенье в центре Хабаровска были приняты беспрецедентные. Дороги у площади Ленина перекрыли, были стянуты силы Росгвардии и ОМОН. На площади работали обычные сотрудники полиции в форме и в штатском.

Несмотря на то, что несанкционированная была запланирована на 12 часов, несколько десятков человек собрались лишь к часу дня. Народ кучковался, переминаясь с ноги на ногу — на улице было очень морозно. Организаторов у акции не было, люди были предоставлены сами себе и пришли на площадь без транспарантов и какой-либо программы действий. На акции присутствовали и взрослые и студенты различных ВУЗов.

Несколько дней к ряду призывы на незаконную акцию распространялись в социальных сетях, в том числе, среди сообщений фигурировали посты с призывами, подталкивающими несовершеннолетних выходить на «прогулку». Но это не возымело результата, народу было очень мало.

Была попытка устроить «открытую трибуну», эмоционально высказалась о происходящем женщина почти пенсионного возраста, но вскоре подошли полицейские и предупредили с помощью мегафона — акция незаконна и через десять минут будет пресечена.

«Полиции на площади Ленина много, но сотрудники ведут себя спокойно, сдержано: отвечают на вопросы жителей, на провокации не реагируют. Ликвидируют провокационные материалы, которые разбрасывают неизвестные», — рассказал хабаровчанин Анатолий Юшко.

Люди пытались было устроить хоровод вокруг ледовых фигур, но всё быстро закончилось. Полиция не дала устраивать на площади каких-либо действий: на площади появился отряд ОМОНа в полной амуниции.

Наиболее активных участников «гуляний» задержали, всё было сделано без шума и применения спецсредств.

Задержанных корректно увели прочь с площади, всего таких было 13 человек. Остальным, тем кто остался на площади, было вежливо предложено в течении пяти минут покинуть незаконное собрание. Ни столкновений и, тем более крови, не было.

Около половины второго на главной площади Хабаровска уже почти никого не было, лишь редкие отдыхающие катались с горок.

Полиция и Росгвардия еще какое-то время держала оцепленными улицы во избежание каких-либо инцидентов, но вскоре движение по Муравьева-Амурского и Карла Маркса было открыто.





Напомним, что в преддверии несанкционированной акции УМВД России по Хабаровску напомнили жителям о последствиях за участие в подобных мероприятиях. В частности, за нарушения могут повлечь административный арест на срок до 15 суток (статья 20.2 КоАП РФ). За вовлечение несовершеннолетних в участие в нелегальные акции также грозит до 15 суток.







