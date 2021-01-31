Несанкционированный митинг в Хабаровске не набрал и 60 участников

Воскресная попытка организаторов предыдущих акций оказалась провальной. По данным полиции на площади собрались 58 хабаровчан, пытавшихся принять участие в несанкционированной акции. 13 из них были задержаны.

Вместе с тем, силовики вели себя максимально корректно, предупреждая людей об ответственности. И, надо сказать, многие вняли этим предупреждениям.

Сегодняшние акции протеста оказались самыми малочисленными на Дальнем Востоке. Так, на Чукотке, в Амурской области и ЕАО несанкционированные митинги не поддержали совсем. 5 человек собрались в Забайкалье, 15 - на Сахалине. Хабаровск и Владивосток, традиционно лидировавшие в списке дальневосточных "активистов" также теряют интерес к протестам. В столице ДФО собралось порядка 80 человек.