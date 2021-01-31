Хабаровская дачница: Рефлексия перед началом сезона

Наступает 13 дачный сезон в моей жизни. Родительские дачи и бабушкин огород не в счет, потому что там же - «кабала, производство, обязаловка и гонка за урожаем». А у меня что?

Задумалась над этим вопросом прошлым летом, когда наступал сезон последней уборки, а значит, и расставания до следующей весны. И так крепко задумалась, что в какой-то момент возникла мысль: а не бросить ли все к чертям. Просто какой-то дачный нигилизм, поиски смыслов. И время, прошедшее от периода начала экспериментов, вполне пубертатным рефлексиям соответствует.

Аргументы за «чертей» выдвигались следующие. Первый и самый главный: а что из меня выросло? Великий агроном? Нет. Мастер ландшафтного дизайна? Отнюдь. Сибарит, наслаждающийся пейзажем? Увы. Словом, никакой пользы – один вред себе, среде и окружающим.

Если ты хоть что-нибудь собираешься выращивать, настраивайся на тяжелую работу: копать, колотить, носить тяжести, сгибаться-разгибаться, подолгу находиться в одной позе. Если уже что-то выросло, не дай ему погибнуть: корми, лечи, холь и лелей. И все это с мыслью, что близкие и друзья совсем не обязаны разделять твою увлеченность ботаникой. Не, ну клубники поедят, ну, за баночку огурцов благодарность вынесут – надо же кому-то выращенное скармливать, но они могут ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭТОГО. И ты тоже можешь. Тогда зачем?

Аргумент про подспорье не работает: ну не выращиваю столько овощей, чтоб свежих на всю зиму хватило. И собственные силы умею трезво оценивать, и мест для хранения нет. Консервировать? Да, люблю, но даже при моих мини-объемах случается «затоварка» – вот не хочется соленых помидорчиков и все тут.

Экологичность? Есть спорные моменты. Вредителей уничтожать надо? Надо. Удобрения вносить, с сорняками бороться? Тоже надо. Все химия. Можно и без нее. Но с химией у соседа баклажаны толще…

Дорога – еще один минус. Когда мы селились на левом берегу, одно слово «теплоход» вызывало содрогание – все кричат, толкаются, пристраивают свои тележки и баулы. В автобусе, наверное, та же история, но избегаю общественного транспорта, стыдливо добираясь до дачи на такси. И это – аргумент не в пользу экономической выгоды. Нет, рассматривались, конечно, варианты снова сесть за руль хотя бы велосипеда, но уверенности не хватило.

И вот сижу я на досках, купленных еще в начале «пятилетки» для строительства чего-нибудь полезного, гляжу на голые грядки, на облетающие деревья, пришпиленные кусты малины, на избушку на курьих ножках, которую весной обязательно поведет, и думаю: зачем вся эта суета месяца на полтора в году, если в общей сложности?

Боюсь, что все ради солнышка и умиротворяющей тишины. Такая возможность замедлить течение жизни, пожалуй, еще только у фанатов рыбалки есть. Но я не фанат.

А вас посещали подобные мысли? Какой ваш главный «дачный» аргумент?

Ирина Северцева