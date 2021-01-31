Кто такие кошки и как с ними ужиться в таежном поселке?

Леонид Иванович Тимченко, кандидат сельскохозяйственных наук, долгое время проработал в тайге - занимался исследованиями в области леса. Все ниже описанное происходило с автором в Вяземском районе в 70-е годы прошлого века.

Анфиса - мурлыка

В тот год наша экспедиционная партия была комплексной и состояла из 15 человек, преимущественно женщин. В далеком таежном распадке специально был построен дом, помещение которого занимала лаборатория, а чердак служил спальным отделением. Как и положено, в деревне наняли поварихой дебелую бабку, которая как могла, так и удовлетворяла гурманов нехитрой едой. Обзавелись двумя псами и кошечкой для обеспечения бытового порядка. Пестренькая киса была ласковой и некрупного телосложения. Я очень люблю кошек, и мы с ней быстро подружились. Дал ей имя - Анфиса.

Тот год изобиловал медведями, которые по праву считали себя в тайге хозяевами. Водозамерные цилиндры гидрологов на профиле были изуродованы в первые же дни, приборы разбиты. Нужные продукты были завезены сразу, а вот с хлебом возникли проблемы. Мужиков было мало, и все они заняты опытами в тайге. Раз в неделю к трассе за один километр отправляли нарочного, обычно женщин. На попутках они возвращались с хлебом и по тропинке шли к базе. Частенько их сопровождали мишки, иногда доводя бедных до истерики.

Заступницей слабого пола однажды неожиданно стала Анфиса. Рабочий день заканчивался, женский персонал собрался на таборе. По своим кошачьим делам киса по тропе пошла в лес. В это время навстречу ей появился беззаботно бредущий медведь. Встреча для обоих оказалась неожиданной. Немая пауза длилась секунды. Первой опомнилась Анфиса. Для большего эффекта она вытянулась на лапах: спина горбом, шерсть дыбом. При этом она издала резкий шипящий звук.

То ли при виде такого нового зверя, то ли толпы людей мишка встал на задние лапы, громко рявкнул и, опустившись на все конечности, бросился в лес. Сказать, что случился переполох в лагере, слов не подобрать - женщины ведь. Все с визгом рванули к лестнице на чердак. Но первой на ней оказалась повариха, хотя остальные были в два раза моложе ее. Медведя и след простыл, а на лестнице еще продолжалась борьба за спасение.

Подошла очередь моих исследований химанализа воздуха на одной из точек гидрологов, на расстоянии трех километров от лагеря. Делать это надо было через каждые четыре часа в сутки, в течение недели. Особенно утомительными и опасными были выходы в 12 часов ночи и в 4 утра. Уже в первый выход позвал с собой охранников - псов. Они нехотя и с ленцой поднялись и пошли следом. За нами увязалась Анфиса. Говорю ей: «А ты куда собралась, пигалица?». Она и ухом не повела. Пройдя метров триста, псы отстали, постояли, а затем рысцой побежали домой. Ни обещания тушенки, ни крепкие словца не остановили их. Осталась Анфиса, чем очень удивила меня. Своей мягкой походкой она пошла за мной, я был поражен преданностью своей любимицы. Одно только ее присутствие вселяло уверенность, что все будет хорошо. Все ночные выходы она неизменно была со мной. Верно говорят: доброе слово и кошке приятно.

Рыжик

Таежное урочище Соболево когда-то было богатой небольшой деревенькой, в которой жили лесорубы и охотники. Тайга да земельные участки обильно обеспечивали жителей - трудись не ленись. В годы войны добывали даже масло из кедрового и маньчжурского ореха. Кому и зачем понадобилось ликвидировать деревню, совсем непонятно. Закрыли школу, фельдшерский пункт, магазин, и жители стихийно начали переселяться в крупные деревни на трассе. Осталось много пустующих домов и кордон, предназначенный для лесника.

В нем я поселился с целью организации лаборатории по испытанию зооцидов и бактериальных препаратов. По старинке некоторые жители держали здесь огороды. Один из них привез и оставил в доме огромного кота по кличке Пантелеймон и кошку. Семейка разрасталась и вскоре насчитывала 15 голов. Гарем Пантелеймона был как у султана. На чердаках домов и в сараях жили кошки с выводками котят. Хозяин регулярно навещал их и следил за порядком.

Вскоре из Хабаровска на вольные хлеба я привез своего кота Василия. И пожалел об этом. Пантелеймон однажды чуть до смерти не загрыз моего Василия. Еле отходил его и вернул беднягу назад в Хабаровск.

Из всей многочисленной оравы потомков начал выделяться один из котиков. Как и Пантелеймон, был он ярко рыжим и рослым красавцем. Приручил его молоком. Мы стали друзьями, назвал его Рыжиком. Он удивил меня своим добрым и ласковым нравом в отличие от своего отца-диктатора. Когда Рыжик подрос, Пантелеймон начал изгонять его из деревни, предвидя в нем конкурента на власть. Наверное, заметил его симпатии к одной из кошечек.

Несколько дней с Рыжиком мы не встречались, и я уже подумал: либо он погиб, либо ушел в другое место. Прошла еще неделя. По делам мне надо было съездить в лес. Проезжая по деревне, на выкопанном огороде я увидел мышкующего Рыжика. Остановился и, выйдя из машины, позвал его. Вначале он изучающе смотрел на меня, а потом быстренько побежал на зов. Как он мурлыкал свои кошачьи песни, лизал лицо! От такого общения душа моя ликовала. Подъехав к усадьбе, кот выскочил и встал в нерешительности метрах в десяти от ворот. Может, он что-то сказал по-кошачьи, но из подворотни показалась его любимица. Как они бросились друг к другу, обнюхивались и что-то говорили. В каждом движении чувствовалась нежность. И тут случилось. Так бывает и у людей в жизни - появился Пантелеймон. У кошечки подкосились ножки, и она по траве поползла назад во двор. Секунда - и султан бросился на Рыжика. Но тот был моложе и проворнее, скрылся в лесу.

Настоящий бандит

Жизнь на лесном кордоне текла как таежный ручей. Тихо, спокойно, размеренно. Вокруг поют птички, иногда голос подает фазан. До ближайшей деревни десяток километров непроезжей дороги, поэтому и встречи с себе подобными редки - раз или два в месяц. Опыты велись по разработанной методике и занимали почти все свободное время. В перерывах занимался огородом - картошкой да овощами. В речке ловились хариус и ленок, иногда за зорьку выдергивал до сотни хвостов. Известное дело - азарт.

Пришелец во дворе появился из леса в разгар дня. Это был крупный кот серого цвета с подпалинами. Послужной список его дел отчетливо просматривался на голове: ухо и губа разорваны, шерсть скатана. Он стоял в десяти метрах и исподлобья изучал меня. Заговорил с ним тихим, спокойным голосом, но он повернулся и ушел в лес. Такое общение длилось неделю и закончилось тем, что он подошел к плошке, поставленной на крыльце. Вылакав угощение, улегся на прогретые солнечными лучами доски. Поработав, я вынес из дома приемник и включил музыку. Реакция кота, а за угрюмый вид я назвал его Бандитом, была неожиданной. Он подскочил как ошпаренный и в панике бросился прочь. Отбежал 15-20 метров и встал в боевою позу - спина горбом, шерсть дыбом, слышалось злое шипение. Мир восстановился после того, как был убран приемник и во дворе снова стало тихо.

Со временем кот начал заходить в дом, опасливо осматриваясь по сторонам. Но затем вскоре почувствовал себя хозяином. Спал на белом пододеяльнике моей кровати, ел со стола все вкусное. Пришлось принимать меры: все съедобное прятать в буфет. Дальше - больше. Когда его одолевала лень, он по нужде перестал ходить на улицу. Из-под кровати пошел запашок, где я насчитал несколько кучек помета. Подкараулив его в очередной лаз под кровать, сгреб за шкирку и помакал мордой. Несколько дней не пускал его в дом, потом простил, предположив, что наука пошла впрок. Кот сразу же подозрительно направился в мою комнату. Войдя следом, обнаружил его на своей кровати справляющим малую нужду. Лужа уже была солидной. Бандит есть бандит. Он ничтоже сумняшеся глядел на меня и продолжал свое дело. Тут я уже отвел душу!.. Перевоспитание было длительным и внушительным, вход в дом запрещен полностью.

Шли будни, и тут в гости приехала жена. Точнее сказать, 10 километров лесной дороги она прошла пешком. Наступили праздничные дни - чего только стоили вкусные обеды, стряпня, до которой я был великий охотник. В правах на радостях был восстановлен и кот. Все шло хорошо, пока он не устроил новый акт вандализма, уже под кроватью жены. В сердцах она хорошо поддала коту и выбросила вон.

Однажды жена затеяла уборку и взялась наводить порядок в буфете на кухне. Лето, день стоял жаркий, двери были открыты настежь. Стоя около крыльца, вдруг услышал вопль жены. Как-то уже такое было, когда она зашла в темные сени за лукошком и в нем обнаружила змею. Прыжками залетаю в дом и вижу такую картину. Жена стоит на карачках возле буфета, а в ее оттопыренное мягкое место Бандит загнал все пять когтей правой лапы. Спина жены выгнулась от боли и неожиданности, а кот даже не пошевелился. Что было далее - можно не описывать!.. Кота я увез подальше, и к обоюдному удовольствию мы с ним больше не встречались.

Леонид Тимченко

Фото из архива автора