Хабаровчане могут увидеть укюе-э и сусохики

Выставка декоративно-прикладного искусства Японии по программе администрации города Хабаровска «Познаём народы России и мира» продолжает свою работу в музее истории города Хабаровска

В этом году выставка посвящена традиционной культуре Японии и приурочена к 55-летию установления побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой. Все представленные на этой яркой выставке экспонаты взяты из фондов музея. Предметы декоративно-прикладного искусства Японии относятся к четырем категориям: фигурки нэцке и окимоно, графика укюё-э, традиционные куклы кокэси и хина-нингё, традиционная одежда – кимоно сусохики.

Городок на лесенке

Центральное место в экспозиции занимает хина-кадзари - набор для праздника хина-мацури. Иными словами, это горка, состоящая из лестницы, кукол и аксессуаров для них, что выставляются в преддверии Праздника девочек, одного из главных праздников в Японии, который отмечается 3 марта.

Хина-кадзари мог состоять из пяти или семи ярусов, покрытых тканью красного цвета. На первом, самом верхнем, располагались куклы, символизирующие императора и императрицу. Они - самые дорогие и красивые в коллекции, на них надета парадная шёлковая или парчовая одежда. Тенно хейка банзай! - традиционно пожелаем императору десяти тысяч лет жизни.

Ниже, на втором ярусе, помещаются три куклы придворных дам, держащих принадлежности для разливания сакэ - этакие маленькие ковшички на пару капель божественного напитка. Третий уровень отведен под пять кукол-музыкантов. Три барабанщика, один флейтист и с веером в руках - певец.

И далее по нисходящей. По бокам четвёртого яруса иногда располагают две фигурки министров. Я их первоначально, из-за наличия луков в руках и колчанов со стрелами за спиной, принял за воинов-охранников. Так же на четвёртом и пятом ярусах выставляют фигурки других сановников, телохранителей, слуг. Хорошо они живут в кукольном мире: возле каждого сервированный столик. А в ногах лежат метла, грабли, совки. Дворники-садовники, уборщики?

На шестом и седьмом, самых нижних ярусах, размещают игрушечную мебель, инструменты, шкатулки, возки и тому подобные изделия. Причем все сундуки, мини-шкатулки, секретеры – не просто имитация. Это полностью функциональные модели – в малюсенькие ящички можно положить еще более мелкие предметы

Хина-кадзари часто украшается лепестками цветов персика, в нашем случае ограничились модельками вишни и мандаринового дерева. Вокруг этой горки можно часами ходить. Я только на второй раз сумел все мелочи типа веера в руке певца разглядеть. Или различия в обуви министра и слуги: у высокого чина - сапоги, а вот садовник вынужден ограничиваться гэта - деревянными сандалиями.

Что надеть и чем прикрыться

Обрамляют горку с куклами два длиннющих кимоно сусохики – красное и белое. Их надевали для исполнения традиционных японских танцев и иных номеров. Их носили гейши и ученицы гейш.

Кимоно своей историей уходит в глубину столетий. В середине XIX века, когда Япония начала приобщаться к западной культуре, под словом «кимоно» стали подразумевать всю японскую одежду. Поэтому в японском современном обществе существует два понятия - кимоно как одежда вообще и отдельное кимоно как традиционная японская одежда. От века к веку кимоно сильно разнились. Мелкие детали порой указывали на тот или иной социальный статус. К примеру, особо вытянутые рукава были у незамужних женщин. А сколько существовало способов завязывания широкого пояса оби!

Тело прикрыли, теперь надо подумать, чем занять руки. В одну берем веер сэнсу, в другую - традиционный зонт вагаса. Наличие зонта символизирует защиту от нечистой силы. Веер сэнсу приобрел популярность в конце VIII века и к XII веку стал реквизитом придворных дам. Когда будете на выставке, рекомендую сосчитать общее количество вееров, уверен, оно вас несколько ошарашит.

Выставки из цикла «Познаем народы России и мира» помогают изучать культуру и осознавать себя как этнос, а знакомство с культурными традициями других народов - вобрать в себя многоликий мир искусства, составляющий золотой фонд общечеловеческой духовности. Увы, сплошь и рядом традиционные культуры разных народов теряют свои корни под натиском массовой культуры. Япония - редкий пример взаимодействия традиций и современности.

Добро пожаловать в музей! При посещении не стоит пренебрегать правилами безопасности при пандемии. Индивидуальное посещение здесь не ограничено, группы до 6 человек приглашаются по заявкам, соблюдение социальной дистанции, наличие маски обязательны.

Автор выражает признательность сотрудникам музея за помощь и пояснения при подготовке материала.

Андрей Дунаевский

Фото автора

В названии выставки «Трепетанье зажатой в горсти бабочки» использована строка из хокку (традиционного японского стихотворения в форме трехстишья) поэта XVIII века Бусона: «Сон или явь? Трепетанье зажатой в горсти бабочки...».

Музей истории города Хабаровска находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85. Работает ежедневно с 10:00 до 18:00, касса работает с 10:00 до 17:00. Четвёртая пятница месяца – с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник. Справки по телефону: 46-09-58.

Музей истории города Хабаровска приглашает записаться на экскурсию по выставке с мастер-классом «Очарование японских кукол» для детской и семейной аудитории. На занятии вы познакомитесь с японскими куклами для любования, связанными с Праздником девочек (хина-мацури), а также узнаете о его увлекательных традициях. Стоимость для детей: экскурсия по выставке - 50 рублей, мастер-класс - 50 рублей. Стоимость для взрослых: входной билет - 200 рублей, экскурсионное обслуживание - 100 рублей. Справки по тел.: 46-09-58.