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Правительство России потратит еще около 70 млрд рублей на больничные
Деньги за больничные можно будет получать напрямую из Фонда соцстраха.
Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС). Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Михаил Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.
«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат – то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», – сообщил глава правительства.