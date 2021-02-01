Руководство Хабаровского края оказалось в числе первых доноров антиковидной плазмы

С бедой следует бороться сообща. Только сплотившись, можно отразить угрозу одной из самых опасных пандемий, известных человечеству. Чтобы привлечь внимание к проблеме коронавируса, Михаил Дегтярев, министры краевого правительства и спортсмены стали донорами плазмы.

В результате вакцинации в организме доноров выработались антитела, могущие победить болезнь. Например, в ноябре прошлого года пациентке 10-й городской больницы успешно перелили кровь, которую сдал врио губернатора.

«Сделал прививку еще прошлым летом, на стадии испытаний вакцины «Спутник V». Отлично перенес оба укола. Позже анализ показал, что антитела выработались на «отлично», - рассказал Михаил Дегтярев. – Если есть возможность помочь друг другу, надо обязательно это делать. Донорство всегда было почетной миссией. А в условиях коронавируса приобрело особый смысл: во-первых, кадровые доноры тоже заболевают и на время выбывают из процесса, во-вторых, появилось новое направление в использовании компонентов крови».

Хабаровский край стал в прошлом году одним из пионеров в использовании плазмы для лечения больных COVID-19. На сегодняшний день переливание получили 65 пациентов. Чтобы не ронять высокую планку региона, в котором успешно проводится вакцинация от коронавируса, Михаил Дегтярев, чиновники и спортсмены решили своим примером показать, что ни донорства, ни прививок бояться не надо. Компоненты крови с выработанными антителами станут спасением для людей, заразившихся опасной болезнью.

«Антиковидную плазму уже используют ККБ-1 и ККБ-2, туберкулезная больница, 10-я и 11-я горбольницы в Хабаровске, городская больница № 2 в Комсомольске-на-Амуре, ЦРБ в Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском районах. Ее применение показало свою эффективность на начальном этапе лечения, - уточнил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. - Среди тех, кто сдал плазму с антителами, два донора, завершившие полный курс вакцинации в 2020 году».

В ближайшее время в регион поступит крупная партия антиковидного препарата «ГамКовидВак». Лекарство станет доступным для всех жителей края. Сейчас почти 13 тысяч жителей региона уже сделали прививки.