Почти в 20 миллионов рублей обойдется Хабаровскому краю перепись населения

На подготовку и проведение Всероссийской переписи населения Хабаровский край получит субвенцию из федерального бюджета. По предварительным расчёт на переписную кампанию муниципальным районам потребуется 19,9 млн рублей. Такой объем средств потребуется для оплаты транспорта и связи, аренды помещений и хранения переписного материала. Как сообщили в министерстве экономического развития края, соответствующая заявка на выделение субвенций направлена в Росстат.

В этом году в большинстве районов опросы, преимущественно, пройдут с помощью сети Интернет, а переписчики будут использовать электронные планшеты. Однако в труднодоступных населенных пунктах края используют традиционный подход: посещение переписчиками мест проживания и фиксация данных на бумажных переписных листах.

Муниципалитеты предоставляют транспорт и связь. Также в ходе переписной кампании на территории края планируется использовать порядка 300 помещений и в дополнение к ним 130 помещений для хранения.

- У нашего региона традиционно есть и сверхнормативные затраты, касающиеся труднодоступных северных территорий, где доставка переписных листов осуществляется, в том числе, с использованием вертолета или водного транспорта. Несмотря на то, что это малонаселенные районы, качество проведения переписи для них имеет принципиальное значение. Полученные данные используются при планировании социально-экономического развития: от решения вопросов транспортной доступности до обеспечения медобслуживания в населенных пунктах. Запрос на финансирование сверхнормативной потребности также направлен в Росстат, – сообщила заместитель министра – начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина.

Напомним, основной этап переписи запланирован на апрель 2021 года, а в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах кампания стартовала в октябре прошлого года. На сегодняшний день собрана информация о жителях 14 населенных пунктов Охотского и им. Полины Осипенко районов. Подомовой обход продолжается в отдаленных населённых пунктах Николаевского района.

Для обеспечения максимального учёта населения формируются списки граждан, желающих трудоустроиться в качестве переписного персонала. В основном, это студенты, а также безработные и незанятые граждане. Оплата их труда также осуществляется из средств федерального бюджета.