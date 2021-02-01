Мэрия Хабаровска занялась льдом и тропинками

Спецтехника обрабатывает дороги, а 1 тыс. 200 дворников займутся пешими путями.

Посыпка хабаровских дорог противогололедными средствами ведется с раннего утра. С 7.00 на магистралях города работают 30 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстегнеев, первостепенная задача дорожников — обработка путей движения пассажирского транспорта, крутых спусков и подъемов проезжей части.

«Пока снегопад не очень интенсивный. 30 единиц техники достаточно для посыпки дорог песчано-соляной смесью. В случае усиления осадков муниципальные предприятия готовы привлечь дополнительные машины на расчистку дорог», — рассказал Роман Евстегнеев.

Сотрудники жилищных организаций также вышли на уборку придомовых территорий. По данным городского управления ЖКХ, в течение дня расчищать тропинки, лестницы и входы в подъезды будут около 1200 дворников и сотрудников «управляек».

Напомним, что по правилам благоустройства снегоуборочные работы во дворах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. После окончания осадков в течение 12 часов дворовые территории должны быть полностью очищены, снег — складирован в кучи или валы для дальнейшего вывоза.