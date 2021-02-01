Хабаровский водитель, сорвавший шапку с ребенка, заплатит штраф

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о самоуправстве водителя рейсового автобуса. Он забралу 14-летней девочки, не сумевшей заплатить за проезд, шапку. Судя по всему, водитель отделается штрафом.

Следком по Хабаровскому краю и ЕАО направил в суд материалы по резонансному делу, оно было возбуждено по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия). Возможно, уголовное дело в отношении водителя, сорвавшего шапку с ребенка, будет прекращено и виновный отделается штрафом. На это дали согласие представители несовершеннолетней пострадавшей.

По версии следствия, в Хабаровске 12 января 2021 года во время движения по маршруту водитель рейсового автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней пассажирки, которая из-за отсутствия достаточного количества денежных средств не смогла полностью оплатить проезд. Несовершеннолетняя была вынуждена при минусовой температуре воздуха идти от автобусной остановки домой без головного убора.

О совершенном преступлении следственные органы узнали в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей. Публикации о данном происшествии вызвали большой общественный резонанс и активно комментировались пользователями.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся, полностью погасил причинённый материальный и моральный вред.