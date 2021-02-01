В Совгавани — новое пожарное депо

В Советской Гавани огнеборцы 22 пожарной части Противопожарной службы Хабаровского края переехали в новое здание. Строение было передано в краевую собственность по договору пожертвования имущества от ПАО «РусГидро» в рамках реализации строительства городской ТЭЦ, сообщили в министерстве имущественных отношений края.

Новое депо соответствует всем необходимым требованиям по размещению, содержанию и техническому обслуживанию пожарной техники. Здесь предусмотрены такие помещения, как термокамера для тренировки газодымозащитников в температурных условиях приближенных к пожару, рукавная база, мастерская поста технического обслуживания пожарных автомобилей с новым современным оборудованием.

«До передачи в собственность края этого пожарного депо, расположенного на территории строящейся ТЭЦ, 22 пожарная часть дислоцировалась в аварийном помещении, которое требовало капитального ремонта. Теперь пожарные несут дежурство в самых современных условиях. Подобных депо в Хабаровском крае пока еще нет. Здание полностью соответствует всем требованиям охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам. Здесь размещается 8 единиц техники, а также весь личный состав части, который до этого базировался в нескольких разных помещениях», – отметил председатель краевого комитета по гражданской защите Александр Горохов.

В новых условиях пожарная служба переходит на качественно новый уровень, пожарным будет легче выполнять задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

«В депо очень комфортные бытовые условия: комнаты отдыха, спортивный зал с тренажерами, помещения кухни и столовой. Для теоретического обучения пожарных предусмотрены светлые и просторные учебные классы. Мы готовы исполнять свои служебные обязанности. В зоне нашей ответственности отдельные микрорайоны города, а также населенные пункты Гатка и Майский», – рассказал начальник 22 пожарной части Максим Кудряшов.

Отметим также, что после ремонта здания, где раньше располагалась пожарная часть, в нем планируется разместить краевой поисково-спасательный отряд.