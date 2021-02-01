Доставка грузов на север Хабаровского края стала дешевле

С сегодняшнего дня КГУП «Хабаровские авиалинии» существенно снизили тарифы на грузовые авиаперевозки для жителей северных районов, сообщает краевое правительство.

Речь идет о перевозке груза на регулярных пассажирских рейсах, следующих в Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко, Верхнебуреинский районы, а также в Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын.

«Для жителей северных районов авиационные грузоперевозки являются жизненно необходимыми. В начале года в крае были сохранены тарифы на перевозку продовольственных товаров на уровне 2020 года. Это позволило обеспечить доставку северянам продуктов питания по сниженной стоимости. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева по повышению транспортной доступности для северян и обеспечению жителей важнейшими товарами, проработана возможность снижения тарифов на все категории грузов, что делает доставку еще более доступной», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин.

Так, с 1 февраля максимальный тариф за авиаперевозку составит 127 рублей, минимальный — 16 руб/кг. Стоимость доставки устанавливается по тарифу платного багажа за килограмм на все категории грузов. Цена действительна в одном направлении пути следования. В обратном направлении стоимость снижена на 20% от базового тарифа.

С тарифами по всем направлениям следования краевого авиапредприятия можно ознакомиться на официальном сайте авиапредприятия в разделе услуги – грузовые перевозки.