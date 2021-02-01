В Хабаровском крае в 11 раз увеличили господдержку туристического бизнеса

В 2020 году более чем в 11 раз был увеличен размер государственной поддержки предпринимателей, вкладывающих собственные средства в развитие туризма в регионе. По итогам краевого конкурса руководители таких предприятий получили субсидии на общую сумму около 6,9 млн рублей. Благодаря этому владельцы глэмпингов и гостиниц возместили затраты на улучшение инфраструктуры и проведение ремонтов.

Как пояснили в министерстве культуры края, мера поддержки турбизнеса предусмотрена краевой госпрограммой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае". Она оказывается ежегодно. Однако, учитывая сложную экономическую ситуацию в отрасли из-за пандемии COVID-19, правительство края увеличило размеры таких субсидий - 600 тысяч до 6,9 млн. рублей за счет перераспределения средств, выделенных на финансирование мероприятий по госпрограмме.

"Победителями краевого конкурса стали 14 предпринимателей. В непростых экономических условиях они продолжали вкладывать собственные средства в создание новых и обустройство имеющихся туристических объектов. Возмещению подлежали затраты на строительство, ремонт баз и комплексов, приобретение специального туристического снаряжения и оборудования, модульных гостиниц, а также транспортных средств для перевозки туристов", - сообщила начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края Валентина Неретина.

Она также отметила, что в этом году практика выплаты субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма будет продолжена.