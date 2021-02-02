Классные руководители получат прибавку к зарплате в Хабаровском крае

Хабаровскому краю в этом году из федерального бюджета выделено 884,5 млн рублей на осуществление выплат за классное руководство. Прибавку к заработной плате получат почти семь тысяч учителей.

Выплаты за классное руководство осуществляются с 1 сентября прошлого года по поручению главы государства. С соответствующей инициативой Владимир Путин выступил в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Сумма вознаграждения составляет 5000 рублей с дальнейшим начислением районных коэффициентов и процентных надбавок. В Хабаровском крае размер выплаты варьируется от 7000 рублей в южных до 10 900 рублей в северных районах за работу в одном классе за полностью отработанный месяц.

По итогам прошлого года прибавку к зарплате получили более 6,5 тысяч классных руководителей общеобразовательных организаций края на сумму 278,2 млн рублей.

По вопросам выплат заработной платы педагогическим работникам работает горячая линия министерства образования и науки Хабаровского края 8 (4212) 32-79-25.