Россию все еще пытаются втянуть в «коронавирусную» информационную войну

В китайских средствах массовой информации регулярно появляется информация о том, Россия «завозит» в КНР новый штамм коронавируса на упаковках продукции. Сообщается также, что именно из России в Китай приезжают зараженные люди.

Почти года назад Китай ясно дал понять — в борьбе с коронавирусом не может быть никаких «войн» и взаимных обвинений.

В феврале 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял:

«Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество. Сталкиваясь с общим кризисом в области общественного здравоохранения, стороны должны объединиться и сотрудничать, это соответствует интересам всех сторон»

Тогда речь шла об аккаунтах в соцсетях, якобы связанных с Россией. В них утверждалось, что за вспышкой коронавируса могут стоять США. Представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала это откровенным вбросом, однозначна была и позиция КНР.

Теперь же — новая волна, в которую включились некоторые китайские СМИ. Сейчас «виноватой» в завозе коронавируса в КНР пытаются сделать Россию, несмотря на очевидные и грубые нестыковки.

Коронавирус впервые был выявлен в Китае и уже оттуда распространился по всему миру. Россия тщательно соблюдает эпидбезопасность и наличие коронавируса на экспортируемой продукции исключено.

Что касается зараженных, то инфекция может попасть в Китай вместе с гражданами этой страны, возвращающимися на родину из России.

Россия заинтересована в уничтожении коронавируса: российская вакцина имеет преимущество перед зарубежными аналогами.

На саммите G 20 Владимир Путин сообщил о готовности поставлять российскую вакцину всем нуждающимся странам (Аргентина уже использует российскую вакцину). Россия готова к масштабному производству антиковидной вакцины.