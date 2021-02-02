Хабаровский край - лидер по количеству имущества для малого бизнеса

Краевое и муниципальное имущество готово предложить правительство края для льготной аренды субъектам МСП, а также самозанятым. В соответствующий перечень по итогам 2020 года вошло 5625 объектов. По количеству имущества для предпринимателей и граждан, применяющих налог на профессиональный доход, Хабаровский край в числе регионов-лидеров.

Ключевые направления работы по имущественной поддержке малого бизнеса, запланированные к реализации в 2021 году, рассмотрели на общероссийском совещании Корпорации МСП. В заседании приняли участие представители президента РФ в федеральных округах и региональных властей.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений края, по итогам текущего года список имущества, предназначенного исключительно для предпринимателей, будет дополнен более чем на 500 объектов, запланировано предоставление для аренды на льготной основе не менее 68 объектов самозанятым гражданам, не менее 225 – представителям МСП.

«Суть краевой имущественной поддержки заключается в том, что аренда предоставляется на льготных условиях и в максимально сжатые сроки. При этом в случае отсутствия заявок от иных предпринимателей, договор аренды заключается без проведения торгов. Срок действия договора должен составлять не менее пяти лет и может быть уменьшен только по заявлению потенциального арендатора. На сегодняшний день имущественной поддержкой воспользовались более 520 предпринимателей края», - отметили в министерстве.

Подробная информация о данном виде поддержки, а также перечни имущества размещены на официальных сайтах муниципальных районов, министерства имущественных отношений края, а также на портале центра оказания услуг "Мой бизнес". Отметим, по состоянию на 10 января текущего года, в регионе зарегистрировано более 50 тысяч субъектов МСП и 6375 самозанятых.