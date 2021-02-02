На «Доступную среду» в Хабаровском крае увеличили финансирование

В Хабаровском крае увеличено финансирование региональной госпрограммы "Доступная среда". Почти 90 млн рублей будет направлено на создание безбарьерной среды, а также на закупку средств реабилитации и создание условий для инклюзивного образования.

Государственная программа "Доступная среда" действует в Хабаровском крае с 2013 года. Так, по итогам прошлого года 2860 инвалидов и пожилых людей обеспечены необходимыми средствами реабилитации. 63 инвалидам-колясочникам выплачены компенсации по итогам оборудования жилья под их нужды. Общая сумма выплат составила 3,05 млн рублей. В Хабаровскую краевую спортивно-адаптивную школу приобретен спортивный инвентарь. На эти и другие мероприятия было направлено порядка 77 млн рублей. В этом году финансирование госпрограммы увеличено до 89,5 млн рублей. Финансирование по линии федерального центра составило 31,2 млн рублей. Это на 12,5 млн рублей больше, чем в прошлом году.

- В этом году помимо создания безбарьерной среды на социально значимых объектах, мы планируем ещё больше людей обеспечить протезно-ортопедическими изделиями. Кроме того, продолжим адаптировать жилье к потребностям инвалидов-колясочников. Закупим необходимые средства реабилитации не только для инвалидов, но и пожилых неработающих граждан. Еще один важный пункт – создание условий для инклюзивного образования. В рамках этих мероприятий будет продолжено дооборудование трех профессиональных образовательных учреждений, - рассказал министр социальной защиты Александр Дорофеев.

Он также отметил, что в прошлом году в рамках госпрограммы были оборудованы аудитории Хабаровского промышленно-экономического техникума. На эти цели направлено 12,2 млн рублей. Кроме того, доступными для детей-инвалидов стали девять образовательных организаций, в том числе семь детских садов.