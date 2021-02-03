В Хабаровске наградили лучших молодых ученых

В Хабаровском крае подведены итоги ежегодного конкурса молодых ученых. В этом году 118 человек презентовали свои исследования по таким направлениям, как общественные, медицинские и биологические, технические и химические науки, искусствоведение и культурология, науки о земле и сельскохозяйственные науки, физико-математические науки и информационные технологии. Победителем и призером стал 21 человек.

Первое место в секции «Гуманитарные науки, искусствоведение и культурология» заняла аспирант АмГПГУ Татьяна Дмитроченко. Виктор Пупатенко, заместитель директора по научной работе института тектоники и геофизики ДВО РАН, стал лучшим в секции «Науки о земле, сельскохозяйственные науки».

В направлении «Технические и химические науки» лучшим признано исследование доцента КнАГУ Александры Проценко. Анна Бочкарева из «МНТК «Микрохирургия глаза» победила в секции «Медицинские и биологические науки», а среди участников секции «Физико-математические науки и информационные технологии» первенствовала Анастасия Ткачева, научный сотрудник института машиноведения и металлургии ДВО РАН.

В номинации «Экономические науки» экспертная комиссия отметила две работы: аспиранта ДВГУПС Кристины Лапиной и аспиранта института экономических исследований ДВО РАН, преподавателя ДВИУ - филиала РАНХиГС Светланы Панкратьевой.

Конкурс среди молодых ученых проводится с 1999 года. За это время в нем приняли участие более 2,5 тысяч научных сотрудников и аспирантов, а также преподавателей вузов. Авторов лучших работ в этом году наградят дипломами губернатора края и денежными премиями. Торжественный прием и награждение будут приурочены ко Дню российской науки и состоятся 8 февраля. По итогам конкурса будет издан сборник лучших научных работ.